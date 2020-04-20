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Montag, 20.04.2020 - 23:00
1 min

Bischoffener Baugebiet "Edelborn" abgeschlossen

Auch in Zeiten von Corona wird eifrig gebaut. Zum Beispiel im Kernort von Bischoffen. 245 000 Euro investiert die Gemeinde in diesem Jahr dort für die Straße "Dünsbergblick".

"Ein schönes kleines Baugebiet", stellt Bürgermeister Ralph Venohr fest und freut sich über die bald fertiggestellte Straße "Am Edelborn" in Bischoffen. Foto: Gert Heiland

"Ein schönes kleines Baugebiet", stellt Bürgermeister Ralph Venohr fest und freut sich über die bald fertiggestellte Straße "Am Edelborn" in Bischoffen. Foto: Gert Heiland

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Bischoffen Ort Hessen Lahn-dill-kreis Bischoffen
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