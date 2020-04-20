Montag,
20.04.2020 - 23:00
1 min
Bischoffener Baugebiet "Edelborn" abgeschlossen
Auch in Zeiten von Corona wird eifrig gebaut. Zum Beispiel im Kernort von Bischoffen. 245 000 Euro investiert die Gemeinde in diesem Jahr dort für die Straße "Dünsbergblick".
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