Bischoffener Familienstreit endet vor Gericht

BISCHOFFEN/WETZLAR - Jahre langer Streit, gegenseitige Provokationen, mehrere Rechtsstreitigkeiten und keine Einigung in Sicht - das nannte der Verteidiger des Angeklagten die "Familientragödie", unter der sein Mandant leide. Diese sei auch der Grund, weswegen dem 56-Jährigen im Mai "die Sicherung durchgebrannt" sei.

Der Mann hatte seine Schwester und ihren Ehemann mit einer Eisenstange geschlagen. Wegen gefährlicher Körperverletzung im minderschweren Fall wurde der Bischoffener letztlich vom Amtsgericht Wetzlar zu einer Geldstrafe verurteilt. Er zeigte sich geständig und räumte die Vorwürfe ein. Demzufolge hatte er mit einer etwa 50 Zentimeter langen Eisenstange, wie sie in Blumenbeeten häufig zur Befestigung von hochwachsenden Pflanzen verwendet wird, auf seine Schwester und seinen Schwager eingeschlagen. Die beiden trugen, wie aus den Akten hervorging, Prellungen und Hämatome an den Armen und im Gesicht davon.

Zur Vorgeschichte des Übergriffs gehörten laut Verteidiger des 56-Jährigen schon mehrere Prozesse vor dem Zivil- und dem Familiengericht. Nun sei man letztlich auch noch vor dem Strafgericht gelandet, so sei die Situation hochgekocht.

An besagtem Tag im Mai seien Schwager und Schwester des Angeklagten in seinem Haus gewesen. Das Haus hatte der Angeklagte vor einigen Jahren übernommen und seine beiden Geschwister ausbezahlt. Die Mutter hatte lebenslanges Wohnrecht in einer dazugehörenden Wohnung im Haus.

Minderschwerer Fall

wegen Gesamtsituation

Mit der Mutter habe es in der Vergangenheit allerdings Streit gegeben, der dann in Rechtsstreitigkeiten mündete. Nun wohnt die Mutter nicht mehr dort und der Angeklagte zahlt einen monatlichen Abtrag für die alleinige Nutzung. Doch die Schwester des Angeklagten und ihr Mann haben offenbar Zugang zur Wohnung, denn der 56-Jährige hatte gerade Besuch, als die Tür aufgeschlossen wurde. Danach habe der 56-Jährige lautes Knallen der Türen und mehrmaliges Hoch- und Runterlassen der Rollläden gehört. Das habe er als Provokation empfunden und sei den beiden später Geschädigten mit der Eisenstange auf die Straße vor dem Haus gefolgt. "Er bereut das zutiefst", sagte sein Verteidiger. Der Angeklagte habe sich am Tag nach dem Vorfall in eine psychiatrische Klinik begeben und dort drei Tage geblieben, so erschrocken sei er von seiner Tat gewesen.

Dem Drama vorangegangen seien Jahre des familiären Zerwürfnisses. Von der Gesamtsituation sichtlich mitgenommen war auch die Frau des Angeklagten, die von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machte und die Verhandlung im Zuschauerraum verfolgte.

Aufgrund dieser Begleitumstände sei von einem minderschweren Fall auszugehen, sagte abschließend die Vorsitzende Richterin. "Wir sehen schon, was dahintersteht, aber Sie dürfen nun mal keinen mit einer Eisenstange schlagen", sagte sie. Das Vergehen sei deshalb entsprechend zu ahnden. Der Mann muss 100 Tagessätze á 30 Euro zahlen.

Auf die Anhörung der Schwester und ihres Mannes hatte das Gericht aufgrund der umfänglichen Einlassung des 56-Jährigen verzichtet, außerdem spreche die Bei-Akte des Verfahrens für sich, so die Richterin.