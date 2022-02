Bischoffener wählen Marco Herrmann zum Bürgermeister

Marco Herrmann wird neuer Bürgermeister der Gemeinde Bischoffen. Grafik: Köhler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BISCHOFFEN - Um 18.48 Uhr stand es fest: Marco Herrmann wird neuer Bürgermeister der Gemeinde Bischoffen. Der 51-Jährige, der für die Freien Wähler und mit Unterstützung der CDU ins Rennen ging, erreichte 50,6 Prozent der gültigen Stimmen. Sein Mitbewerber Daniel Philipp, der für die SPD antrat (und am Sonntag 33. Geburtstag feiern konnte), erreichte 49,4 Prozent. Am Ende waren es 18 Stimmen Differenz: 710 zu 692. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,8 Prozent.

Das Ergebnis der Wahl in Bischoffen. (VRM)

Marco Herrmann darf also seinen Arbeitsplatz als Industriemechaniker bei Hexagon in Wetzlar räumen und ins Rathaus umziehen. Die Verwaltung ist für ihn kein Neuland. Der Niederweidbacher verfügt über mehr als 25 Jahre kommunalpolitische Erfahrung. Er war allein 20 Jahre lang Ortsvorsteher von Niederweidbach sowie fünf Jahre Vorsitzender der Gemeindevertretung Bischoffen. Seit der Kommunalwahl ist er Erster Beigeordneter und konnte damit als stellvertretender Bürgermeister schon Erfahrungen als Verwaltungschef sammeln.

So wurde in Bischoffen gewählt. (VRM)

Die Amtszeit Venohrs endet am 31. Mai, der neue Mann an der Spitze der Bischoffener Verwaltung tritt sein Amt dann am 1. Juni an.

Wegen der Corona-Pandemie verfolgten nur relativ wenige "Schlachtenbummler" gemeinsam mit den Kandidaten im Rathaus in Niederweidbach die Auszählung der Stimmen aus den Wahllokalen. Diese konnte man dank der Glasfassade und eines Bildschirms im Treppenhaus auch von draußen verfolgen.