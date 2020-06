Bischoffens Gemeindevertreter informieren sich an der "Zollbuche" über Baumfällungen

Revierförster Alfred Einhaus zeigte Bürgermeister Ralph Venohr (2. v. links) und Parlamentsmitgliedern Merkmale des Eschentriebsterbens auf. Foto: Helga Peter

BISCHOFFEN-OBERWEIDBACH. Revierförster Alfred Einhaus informierte Bischoffens Parlamentarier auf einer gemeindeeigenen Waldfläche an der "Zollbuche" über die notwendige Fällung des dortigen Baumgürtels aus Gründen der Verkehrssicherung.

Zu einem Ortstermin trafen sich Bischoffens Gemeindevertreter zusammen mit Bürgermeister Ralph Venohr (parteilos) im Gemeindewald an der "Zollbuche". Revierförster Al-

fred Einhaus informierte vor Ort, dass auf einer Fläche von 0,7 Hektar die etwa 70-jährigen Fichten aufgrund eines massiven Buchdrucker-Befalls bereits im Januar dieses Jahres entnommen worden seien.

Bundes- und Landesstraße

an betroffener Waldfläche

Dieses Areal ist derzeit noch umrandet von einem Gürtel aus Eschen, Bergahorn, Eichen und Douglasien. Der Erhalt des Laubholzes jedoch stelle vor dem Hintergrund der Verkehrssicherheit ein unkalkulierbares Risiko dar. Brisant ist zusätzlich, dass an dieser Fläche sowohl die Bundesstraße 255 als auch die Landesstraße 3047 vorbeiführen. Das Fällen des betroffenen Baumgürtels ist für die Sommerferien vorgesehen, so Bürgermeister Venohr, wobei Hessen Mobil die Absicherung der Straßenbereiche übernehme.

Der Revierförster machte vor Ort auf das auftretende Eschentriebsterben aufmerksam, das sich derzeit schon deutlich sichtbar durch eine Kronenverlichtung an den betroffenen Bäumen zeige. Verursacht werde dieses Eschentriebsterben, das seit 2008 hessenweit vorkomme, durch einen Schlauchpilz, dessen Sporen durch den Wind verbreitet werden. Dabei setze ein langsamer Absterbeprozess mit dem Welken der Blätter, dem Blattverlust und der Kronenverlichtung ein. Eine Präventionsmöglichkeit bestehe derzeit nicht. "In Hessen bedeutet das eine Gefährdung von etwa 17 000 Hektar Wald", so Einhaus.

Revierförster Alfred Einhaus informierte auch über die wirtschaftlichen Konsequenzen. So seien statt der geplanten Erlöse von 15 000 Euro auf dieser Waldfläche etwa 3000 Euro Verlust entstanden. Das Fichtenholz mit einem Erlös von 2650 Euro sei von einem Selbstbewerber aufgearbeitet worden. Eine Förderung nach den Extremwetterrichtlinien (4,80 pro Festmeter) werde noch beantragt.

Eine Kahlfläche an der "Zollbuche" wird es aber nicht geben, so der Revierförster. Vielmehr sei nach der Totalrodung eine Pflanzung von Kirsche und Ahorn geplant. Die Zwischenfelder sollen sich naturverjüngen, erste Pflänzchen sind bereits sichtbar. Die Kosten für die Wiederbewaldung werden mit etwa 3000 Euro kalkuliert. Eine klassische Kultur jedoch mit den Arbeitsschritten Räumen, Mulchen, Wildschutzzaun, Pflanzen mit Douglasien verdoppele die Kosten. In diesem Zusammenhang informierte Einhaus über die Gesamtsituation des Gemeindewaldes. Für den Zeitraum 2018 bis 2020 sei der reguläre jährliche Einschlag mit 4700 Festmetern angesetzt worden. Derzeit bewege sich dieser schon bei 10 000 Festmetern, was weitestgehend durch die Verkehrssicherung notwendig geworden sei. Seit 2018 betrage das aufgearbeitete Schadholzvolumen, davon etwa 50 Prozent Fichte, rund 16 000 Festmeter. Mit weiteren 2500 Festmetern an Fichtenholz werde gerechnet. Auf 70 Hektar befinden sich abgestorbene Fichtenbestände, die aufgrund der Marktlage nicht aufgearbeitet werden können. Im Gesamtbetrieb würden sich die entgangenen Holzerlöse auf etwa 500 000 Euro und die Kosten für die Wiederbewaldung auf etwa 170 000 Euro belaufen.

70 Hektar abgestorbene Fichtenbestände

Ein Ende der Schadensdynamik sei nicht in Sicht. Vielmehr zeige sich zunehmend neben der Fichte auch ein Krankheitsbefall an anderen Baumarten wie Buche, Eiche, Lärche und Kiefer, führte der Revierförster aus.