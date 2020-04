Corona-Fall im „Haus des Lebens“

Jetzt teilen:

BISCHOFFEN/WETZLAR - (mgl). Im „Haus des Lebens“ in Bischoffen gibt es den ersten Corona-Fall. Das bestätigten sowohl der Lahn-Dill-Kreis als auch die Einrichtung. Die Bewohner befinden sich derzeit und vorübergehend in ihren 102 Zimmern vorsorglich in Quarantäne.

Laut Nicole Zey, Pressesprecherin des Lahn-Dill-Kreises, sei in dem Haus die „Standard-Prozedur“ bei Corona-Fällen in Gang gesetzt worden: Die Bewohner seien solange in Quarantäne, bis die Kontaktkette der Seniorin aufgeklärt sei. Im Haus bestehe derweil die Hoffnung, dass es eine sehr geringe Zahl von Ansteckungen geben könnte: Die Bewohnerin sei von einem Krankenhaus-Aufenthalt in das Heim gekommen und daher im Haus selbst in Quarantäne gewesen.

Mitarbeiter in Quarantäne, Schleuse vor dem Haus

Einige Mitarbeiter, die sich um die Seniorin gekümmert hatten, befänden sich nun wiederum vorsorglich in Quarantäne. Kontakte mit anderen Bewohnern seien unwahrscheinlich. Die Corona-Patientin selbst sei nach den ersten Krankheitsanzeichen zur Diagnose wieder zurück ins Krankenhaus verlegt worden, wo sie nun behandelt werde.

Im Haus selbst haben, wie in allen vergleichbaren Einrichtungen, Besucher seit Wochen keinen Zugang. Für die Mitarbeiter wurde wegen des Falles in der Einrichtung eine Schleuse eingerichtet, die sie beim Betreten und Verlassen des Hauses durchqueren müssen. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt wird nun geprüft, ob es weitere Verdachtsfälle gibt. Die Heimleitung bittet Angehörige, davon abzusehen, wegen des Gesundheitszustandes einzelner Heimbewohner vor Ort vorstellig zu werden.

Ein möglicher zweiter Corona-Fall in einem Seniorenheim im Altkreis Wetzlar hat sich derweil nicht bestätigt. Dort hatte sich eine Pflegeperson infiziert. Sie war aber wegen eines vorangegangenen Urlaubs schon seit mehreren Wochen nicht mehr an ihrer Arbeitsstätte. Über den derzeitigen Standard hinausgehende Sicherheits- und Quarantänemaßnahmen wurden daher nicht eingeleitet.