Der Gesellschaft etwas zurückgeben

Daniel Philipp (Jahrgang 1989) war ein Jahr alt, als die Familie von Ballersbach nach Roßbach, der Heimat des Vaters, zog.

Es folgten Kita und Grundschule in Niederweidbach, Freiherr-vom-Stein-Schule in Gladenbach, Wirtschaftsabitur an der Max-Weber-Schule in Gießen.

Vor 14 Jahren trat er eine Stelle bei der Stadt Herborn an, absolvierte nebenbei noch ein Fernstudium zum Betriebswirt.

E-Mail-Kontakt: d.philipp@ bischoffen.de