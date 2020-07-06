Lokales

Bischoffen

mehr aus Bischoffen
plus
Montag, 06.07.2020 - 16:02
2 min

Der Weg ist frei für acht neue Bauplätze in Bischoffen

Bischoffens Gemeindevertreter stimmen für Bebauungsplanänderungen. Bürgermeister Venohr informiert das Parlament auch darüber, dass der "Generationentreff" erweitert ist.

Von Helga Peter
Die Freigabe des Generationentreffs am Aartalsee steht aufgrund der Endabnahme der Spielgeräte noch aus. Foto: Helga Peter

Die Freigabe des Generationentreffs am Aartalsee steht aufgrund der Endabnahme der Spielgeräte noch aus. Foto: Helga Peter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+DxyGD0uCExMSGv1BFHIREIWKVRIWERWOD0thVQjiLw5SnJ5yVRWuqJkynKEjoTShqJ5aVUIhMPOxnJHtDzImMKE6qJ5aVUMiovODo3AcqTyiozIhVTyhVR9lqUAaMKWcL2u0MJ4tnTSvMJ4tMTyyVRWcp2Abo2MzMJ5ypvOUMJ1ynJ5xMKMypaElMKEypvOcovOcnUWypvOdj7khM3A0MJ4tH2y0raIhMlOvMKAwnZBxMaEcM3Dh
ETSvMJxtp3EuozDtMTIlVSAuqUc1ozqmLzImL2ufqKAmVUc1VZBRozEypaIhM2IhVTEypvOPMJWuqKIhM3AjoZBxozHtVxIxMJkvo3WhY01yozqyp2kupUOyovVtqJ5xVPWGMJIvoTywnl9GL2ucoz5bMJAeMFVtnJ4tDzymL2uiMzMyovjtMUIlL2ttMTyyVTSwnUDtDzS1pTmQcUE6MFOaMKAwnTSzMzIhVUqypzEyovjtLKIzVTEypvOHLJqyp29lMT51ozphVRyhVTEypvOOLaA0nJ1gqJ5aVUcynJq0MFOmnJAbVTWynFOynJ5ypvOSoaEbLJk0qJ5aVUMiovOxMJ4tE3YQiT5yovOapz/Qa2HtEJyhnJqeMJy0VUIhqTIlVTEyovODLKWfLJ1yoaEupzyypz4h
DfB8pzqypz1ynKA0MKVtHzSfpTttIzIho2ulVPujLKW0MJyfo3ZcVTyhMz9loJyypaEyVTEupfB8LzIlYPOxLKAmVTEcMFOSpz5yqJIlqJ5aVTEyplOnLKIhplOuoFOHnJIzMJ5vpaIhozIhVTyhVSqcoUAvLJAbVTSvM2ImL2ufo3AmMJ4tp2IcYvOJo24tMTIlVSMypzquLzHtMTIlVScuqJ5upzWynKEyovOzj7klVTEcMFOTpzyyMTwQgzMyVTyhVRWcp2Abo2MzMJ4tqJ5xVR5cMJEypaqynJEvLJAbVUqypzEyVTEypacynKDtLKIzM3W1ozDtMTIlVTqypzyhM2IlMJ4tEKW0pfBxM2HtMUIlL2ttMTyyVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFOuLzqyp2IbMJ4hVREcMKAyVSOlo2cyn3EyVUAioTkyovOcoFOeo21gMJ5xMJ4tFzSbpvOypz5yqKDtLJ5aMJquozqyovO3MKWxMJ4h
DJWaMKAwnTkip3AyovOuLzIlVT5iL2ttozywnUDtMaWynJqyM2IvMJ4tnKA0VTEcMFOSpaqynKEypaIhMlOxMKZtE2IhMKWuqTyiozIhqUWyMzMmVTSgVRSupaEuoUAyMF4tETyyVRMlMJyaLJWyVTiQgz5hMFOho2AbVT5cL2u0VTIlMz9fM2IhYPOxLFOxnJHtEJ5xLJWhLJugMFOxMKVtH3OcMJkaMKYQcUEyVTE1pzAbVTEyovOGnJAbMKWbMJy0p2WyLKIzqUWuM3EyovOho2AbVTS1p3A0MJuyYPOypzgfj6ElqTHtMTIlVRYQiUWaMKWgMJymqTIlYt==
FJ0tJaIaMFOxMKVtDzS1oTShMUIgoTIaqJ5aVTygVRWypzIcL2ttVxuiMzSwn2IlY1OcqUcyoaqcMKAyVvOcoFOCpaEmqTIcoPOBnJIxMKW3MJyxLzSwnPOcp3DtMTyyVSMypzkyM3IhMlOxMKZtI2IcMTWuL2uyplOho3E3MJ5xnJpfVUIgVTqyo3WxozI0MFODLKW6MJkfMJ4traHtMKWbLJk0MJ4hVREypvODoTShqJ5ap2S1MaElLJptq3IlMTHtnTyypzoQiUVtqzIlM2IvMJ4h
EJyhp3EcoJ1cMlO2o3EcMKW0MFOxLKZtHTSloTSgMJ50VToQiUVtGJywnTSyoPOHqJ1uoTRtLJkmVT5yqJIhVR9lqUAaMKWcL2u0p3AwnZB2MzMyovOzj7klVTEuplOCpaEmM2IlnJAbqPOPnKAwnT9zMzIhVRxtMfB8pvOBnJIxMKW3MJyxLzSwnPjtHz/Qa2WuL2ttqJ5xVSqcoUAvLJAbYvORnJHtGzI1LzImMKE6qJ5aVUqupvOypzMipzEypzkcL2ttM2I3o3WxMJ4fVTEuVTEypvOmMJy0nTIlnJqyVR9lqUAaMKWcL2u0p3AwnZB2MzMyVRqypzuupzDtF29iLvOaMKA0o3WvMJ4tnKA0Yt==
HT9mnKEco24tMJyhMKZtH2Abj7MzMzIhplOvoTIcLaDtqz9lMKWmqPO1ozWyp2I0raD=
ETImVSqynKEypzIhVTIhMTI0VTEcMFOOoKEmrzIcqPO2o24tFTIlLzIlqPOFnJ5eVTSfplOmqTIfoUMypaElMKEyozEypvOCpaEmM2IlnJAbqUA2o3WmqTIbMKVtnJ0tG3W0p2qypzywnUDtDzymL2uiMzMyovOWFFOzj7klVRWcp2Abo2MzMJ4tqJ5xVR9vMKW3MJyxLzSwnP4tVxuypzWypaDtHzyhnljtMTIlVUAcL2ttM3Wij59yVSMypzEcMJ5mqTHtnJ0tG3W0p2qypzywnUDtMKW3o3WvMJ4tnTS0YPOmqTIbqPOzj7klVTIcozHtq2IcqTIlMFOOoKEmrzIcqPOhnJAbqPO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlVfVUAiVSMyoz9bpv4tDJkmVR5uL2uzo2kaMKVtq3IlMTHtGz9loJShVRkupaZtH2AbozIcMTIlVPuPnKAwnT9zMzIhXFO2o3WaMKAwnTkuM2IhYPOxMKVtMJWyozMuoTkmVTEuplOynJ5mqTygoJyaMFOJo3E1oFOypzucMJk0YvOALKWcLJ5hMFODnTyfnKOjVTS1plOxMJ0tG3W0p2qypzywnUDtFHxfVTEypzIhVRSgqUA6MJy0VTSgVQR1YvOCn3EiLzIlVTIhMTI0YPO3qKWxMFOzj7klVUcynT4tFzSbpzHtq2yyMTIlM2I3j6EboUDh
ETIlVSAwnZB2MzMyVRsQiT50MKVtGpB8oTkypvOuqKZtMTIgVR9lqUAaMKWcL2u0VRWcp2Abo2MzMJ4tFHxtp3EynUDtMfB8pvOynJ5yVUqynKEypzHtDJ10p3cynKDtozywnUDtoJIbpvO6qKVtIzIlMfB8M3IhMl4tIzIho2ulVTSjpTIfoTyypaEyYPOynJ5yovOYLJ5xnJEuqTIhVToQiUVtMTyyp2ImVRSgqPO6qFOmqJAbMJ4fVTEuoJy0VTEcMFOGqTIfoTHtLzImMKE6qPO3MKWxMJ4tn2Shov4=
Bischoffen Ort Hessen Lahn-dill-kreis Bischoffen Niederweidbach Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben