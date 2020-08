Drei Raser gehen bald zu Fuß

Symbolfoto: Ronald Wittek/dpa

Bischoffen-Oberweidbach (red). Die Polizei hat am vergangenen Sonntag die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße B 255 in Höhe von Oberweidbach in Fahrtrichtung Herborn gemessen. 375 Fahrzeuge passierten die Messstelle. 18 waren zu schnell unterwegs.

Davon waren elf Fahrer bis 20 Kilometer pro Stunde (km/h) zu schnell unterwegs. Sieben Fahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von Tempo 100 um über 20 km/h.

Auf drei Fahrer kommen nun Fahrverbote zu: "Spitzenreiter" war ein Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit 165 Sachen in der 100er-Zone. Bei einem Fahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf zeigte das Display des Messgeräts Tempo 148 und bei einem weiteren Wagen aus dem Schwalm-Eder-Kreis 150 an.