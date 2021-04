3 min

Dutenhofener See: Kein Kiosk-Bier am 1. Mai

Mit dem Bollerwagen und Promille am 1. Mai an den See: Das sorgte in vergangenen Jahren für Ärger und im zweiten Corona-Jahr schließt Anker-Wirt Strasser am Feiertag seinen Kiosk.

Von Christian Keller Redakteur Wetzlar