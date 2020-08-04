Dienstag,
04.08.2020 - 12:00
2 min
Ein "Silberpfeil" vom Aartalsee
Ein echtes Schmuckstück: Der Bischoffener Ralf Dunkl hat in jahrelanger Arbeit seinen ganz speziellen IFA F9 Roadster fertiggestellt. Der Zulassung steht nun nichts mehr im Weg ...
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