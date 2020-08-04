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Dienstag, 04.08.2020 - 12:00
2 min

Ein "Silberpfeil" vom Aartalsee

Ein echtes Schmuckstück: Der Bischoffener Ralf Dunkl hat in jahrelanger Arbeit seinen ganz speziellen IFA F9 Roadster fertiggestellt. Der Zulassung steht nun nichts mehr im Weg ...

Sichtlich stolz auf sein ganz besonderes Cabrio: Ralf Dunkl. Foto: Gert Heiland

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Fotos
Sichtlich stolz auf sein ganz besonderes Cabrio: Ralf Dunkl. Foto: Gert Heiland

Sichtlich stolz auf sein ganz besonderes Cabrio: Ralf Dunkl. Foto: Gert Heiland

Auch die Rückseite kann sich sehen lassen. Foto: Gert Heiland

Auch die Rückseite kann sich sehen lassen. Foto: Gert Heiland

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Bischoffen Ort Hessen Lahn-dill-kreis Bischoffen Region Ticker Ticker-mh
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