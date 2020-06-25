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Donnerstag, 25.06.2020 - 15:00
4 min

Eine Woche raus aus dem Alltag

Die Feuerwehr Niederweidbach bietet Kindern und Jugendlichen eine Ferienfreizeit in Österreich an. Jugendwart Dennis Pfeifer zu Auflagen, Plänen und der Reaktion der Eltern.

Dennis Pfeifer (l.) und "Küchenchef" Ulli Schmeer nehmen das Maskottchen der Feuerwehr in die Mitte. Foto: Gert Heiland

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Bischoffen Ort Hessen Lahn-dill-kreis Bischoffen Niederweidbach
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