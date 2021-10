Erholung und Erlebnis an der Aartalsperre verbinden

Eine Station des Lehrpfades liegt auf einem Plateau im Naturschutzgebiet der Aartalsperre. Foto: RP Gießen

HOHENAHR - Die Aartalsperre dient in erster Linie dem Hochwasserschutz, ist aber inzwischen einer der hessenweit bedeutsamsten Lebensräume für Vögel, die an Gewässer und Frischgrünland gebunden sind. Ein Lebensraum, der Schutz braucht, denn immer mehr Menschen suchen dort Erholung. Um Naturerlebnis und ein ungestörtes Vogelleben zu ermöglichen, ist nun ein Lehrpfad eingerichtet worden.

Auftraggeber war die Obere Naturschutzbehörde im Regierungspräsidium (RP) Gießen mit Beteiligung der ehrenamtlichen Schutzgebietsbetreuer der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) und von Hessen Forst in Wetzlar.

"Nicht nur an der Wasserfläche, sondern auch im Grünland an der Westseite brüten viele heimische Vogelarten", berichtet Werner Schindler (HGON). Das Jahr über nutzen Durchzieher den See als Rastplatz, zur Nahrungsaufnahme und als wichtigen Trittstein für Fernwanderungen.

Vor rund 30 Jahren wurde beim Bau der Talsperre auf naturnahe Gewässerstrukturen verzichtet, um den technischen Anforderungen des Betriebs zu genügen. Als Ausgleich für den damit verbundenen Eingriff in die Natur wurde die Vorsperre als idealtypische Gewässerlandschaft konzipiert, erläutert Johannes Volkmar (Forstamt Wetzlar). Hierzu wurde am Westufer eine strukturierte Landschaft geschaffen und als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Vor- und Hauptsperre gehören zum europäischen Vogelschutzgebiet "Wiesentäler um Hohenahr und Aartalsperre".

Um Besuchern des Naturschutzgebiets ein intensives Naturerleben zu ermöglichen, wurde auf dem Westufer der Vorsperre ein Pfad eingerichtet, von dem aus die Lebensräume gut einzusehen sind.

Aus Sicht der Beteiligten soll unabhängig davon das Naturerlebnis weiter gefördert werden, wozu der Lehrpfad dient. "An vier Stationen entlang des Westuferwegs werden die vorkommenden Arten und ihre Lebensräume näher vorgestellt", so Volkmar. Vertiefende Informationen können über QR-Code abgerufen werden. Vier Übersichtstafeln an den Eingängen vervollständigen das Informationsangebot.

Der Farbcode - grüne Aufsteller im Naturschutzgebiet, blaue an der Hauptsperre - findet sich als Schraffur auf der Übersichtskarte wieder. "Dadurch ist die räumliche Aufteilung einerseits in einen Vorrangbereich für den Naturschutz und andererseits in einen für Freizeitaktivitäten und Erholung intuitiv erkennbar", erklärt Volkmar.

Mit Sorge registrieren die Schutzgebietsbetreuer aber die zunehmend intensivere Freizeitnutzung auch auf dem Westuferweg. "Insbesondere der Fahrradverkehr hat stark zugenommen, seit Elektrofahrräder immer weitere Verbreitung finden", so Schindler. Durch die intensive Radnutzung wird der Weg stark belastet und es kommt regelmäßig zu gefährlichen Begegnungen mit Fußgängern.

Die Schutzgebietsbetreuer appellieren deshalb an die Rücksichtnahme aufeinander und auf die Natur, die an dieser Stelle Vorrang hat. "Es wird gesellschaftlich derzeit viel über den Erhalt der Artenvielfalt gesprochen, hier kann jeder durch ein zurückhaltendes Verhalten einen Beitrag leisten", bittet Schindler.