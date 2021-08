Erneut unerlaubte Müllablagerung bei Oberweidbach

Unbekannte entsorgen Fenster und Türen an einem Feldweg bei Oberweidbach. Foto: Gemeinde Bischoffen

BISCHOFFEN-OBERWEIDBACH - Erneut haben Unbekannte in der Gemarkung Bischoffen Müll illegal abgelagert. Diesmal handelt es sich dabei um Fenster und Türen, die an einem Feldweg oberhalb der Landesstraße L 3047 nördlich von Oberweidbach entsorgt wurden.

Nachdem am 24 August bekannt wurde, dass unbekannte Täter mehrere mit Asbest-Material gefüllte Säcke an der B 255 in Höhe der Gemarkungsgrenze Oberweidbach/Niederweidbach abgelegt hatten, wurden in derselben Woche mehrere Kunststoff-Fenster und Türen an einem Feldweg nördlich von Oberweidbach entdeckt.

Bereits vor einem Jahr wurden an derselben Stelle mehrere Fenster und eine Balkontür illegal entsorgt. Gerade in den letzten Wochen kommt es vermehrt vor, dass unbekannte Täter Baumaterialen, Bauschutt, Autoreifen und anderen Abfall in die Landschaft werfen. Die Mitarbeiter des Bauhofs sammeln den Unrat ein und entsorgen ihn in einem Container, der dann auf Kosten der Allgemeinheit abgefahren und entleert werden muss. Ein hoher vierstelliger Betrag fällt so jährlich für die Beseitigung von wildem Abfall für Bischoffen an!

Gemeinde setzt Belohnung von 500 Euro aus

Die Gemeinde hat auch diesen neuen Vorfall bei der Polizei angezeigt und hofft, dass der Verursacher ermittelt wird. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Ordnungsamt der Gemeinde Bischoffen, Michael Kauß, Telefon 0 64 44-92 31 12, entgegen. Für Hinweise, die zur Feststellung des Täters führen, hat die Gemeinde Bischoffen auch in diesem Fall eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.