Gemeinde Bischoffen verzichtet auf einen Nachtragshaushalt

Im Bereich der "Zollbuche" (Foto) und im "Pfingstwald" entstehen derzeit höhere Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen von Kalamitätsholz. Foto: Helga Peter

BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH - Die Gemeinde Bischoffen verzichtet auf einen weiteren Nachtragshaushalt für 2020 und will trotz geringerer Steuereinnahmen aufgrund der guten Liquidität die Krise bewältigen.

In der jüngsten Gemeindevertretersitzung gab Bischoffens Bürgermeister Ralph Venohr (parteilos) bekannt, dass die Gemeinde derzeit geringere Steuereinnahmen zu verzeichnen habe, und führte aus: "Unsere gute Liquidität hilft uns aktuell, diese Krise zu bewältigen. Wir werden uns in diesem Jahr daher nicht neu verschulden und alle geplanten Projekte durchführen können." Ein eventueller Fehlbetrag am Jahresende könne mit Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden. Zudem sei im Haushalt 2020 eine Kreditermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 320 000 Euro vorgesehen, die bisher nicht in Anspruch genommen worden seien. Ein Nachtrag, der dazu diene, neue Kredite aufzunehmen, sei somit nicht erforderlich. Einstimmig votierten die Parlamentarier dafür, vom Corona-Haushaltsrecht Gebrauch zu machen und auf eine weitere Nachtragshaushaltssatzung 2020 zu verzichten.

Weniger Einnahmen aus Steuern und dem Forst

Venohr verwies darauf, dass neben den geringeren Steuereinnahmen derzeit auch deutlich geringere Erträge in der Holzvermarktung erzielt werden. Die Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen von Kalamitätsholz jedoch würden steigen.