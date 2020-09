Gemeindevertretung Bischoffen für Planung eines Wohngebietes "Hirtenkreutz/Eimersweg"

Die Gemeinde Bischoffen strebt an, auch auf diesem Areal in der Gemarkung "Hirtenkreutz/Eimersweg" Wohnbebauungsflächen zu schaffen. Foto: Helga Peter

BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH - BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH. Bei zwei Gegenstimmen votierten Bischoffens Parlamentarier für die erste Änderung des Flächennutzungsplans für die angestrebte Ausweisung von Wohnbauflächen im Bereich "Hirtenkreutz/Eimersweg" oberhalb der B 255.

Das Gebiet soll der Weiterentwicklung der Ortsteile Bischoffen und Niederweidbach dienen. In der jüngsten Parlamentssitzung teilte Bürgermeister Ralph Venohr (parteilos) mit, dass zwischenzeitlich ein Ortstermin und Gespräche mit Regierungspräsident Christoph Ullrich stattgefunden haben. Ziel sei es, die planerischen Voraussetzungen für diese Fläche im Zuge der Neuaufstellung des Regionalplans zu schaffen, mit dessen Offenlegung im kommenden Jahr zu rechnen sei.

Etwa vier bis fünf Hektar soll der künftige Wohnsiedlungsbedarf betragen. Mittelfristig wird zunächst die Umsetzung einer Teilfläche anvisiert. Die Anbindung des Areals soll entweder an Bischoffen oder an Niederweidbach erfolgen. Welche Variante die bessere sei, müsse noch eingehend geprüft werden. In dem neuen Regionalplan jedoch sollen beide Optionen ermöglicht werden. Dies werde voraussichtlich durch zwei Freistellungen vom Vorrang "Landwirtschaft" von jeweils etwa fünf Hektar geschehen.

Die im Frühjahr beschlossene Änderung des Flächennutzungsplans lasse aufgrund ihres Zuschnitts keine sinnvolle Anbindung an den Ortsteil Niederweidbach zu, gab Venohr zu bedenken. Im Übrigen eröffne die Änderung des Planes auch die Möglichkeit, bereits für die Erweiterungsfläche Vorkaufsrechte zur Vermeidung von Grundstücksspekulationen auszuüben.

Grüne lehnen Baugebiet grundsätzlich ab

Thomas Gardyan (Bündnis90/Die Grünen) begründete für seine Fraktion eine Ablehnung. Er gab zu bedenken, dass es dabei zu einer riesigen Versiegelung des Gebietes komme, wodurch die Attraktivität des Aartalsees nicht steigen werde. Er bezeichnete dies als einen Deal mit dem Regierungspräsidium, bei dem die kleineren Ortschaften marginalisiert und von dem Niederweidbach und Bischoffen profitieren würden. Die entstehenden attraktiven Bauplätze würden wohl eher nicht junge Familien mit Kindern, sondern ihre entsprechende Klientel anziehen. Zudem sei kein organisches Wachstum gegeben. Vielmehr entstehe dort ein eigener Ortsteil, der größer sei als Roßbach und Wilsbach. Gardyan sah in absehbarer Zukunft auch die Gefahr von Leerständen in den Ortschaften. "Das Ding, so wie es geplant ist, lehnen wir grundsätzlich ab."

Elisabeth Müller (CDU) konstatierte, dass ihre Fraktion die Planungen unterstütze. "Wir sind eine kleine Kommune und wollen im Konzert der Kommunen selbstständig bleiben mit der Möglichkeit, neue Bürger anzusiedeln. Dabei soll kein neuer Ortsteil isoliert entstehen. Deshalb muss unabhängig geprüft werden, wo die Anbindung am sinnvollsten ist." Venohr führte aus, dass jede Gemeinde im neuen Regionalplan Wohnbausiedlungsflächen in Anspruch nehmen könne. "Wenn wir das nicht annehmen, wird es eventuell eine Nachbarkommune machen."

Andreas Glatthaar (FWG) lobte ausdrücklich die Diskussion und stellte heraus: "Der See verschafft ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben jetzt die tolle Möglichkeit, mit dem See unsere Chancen zu nutzen." In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass sich die Leerstände in den Ortsteilen unter der Prämisse Angebot und Nachfrage von alleine gelöst hätten.