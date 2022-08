Im Siegerland findet Anneliese Kegel die Liebe

Feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag: Anneliese Kegel. Foto: Helga Peter

BISCHOFFEN - Im "Haus des Lebens" am Aartalsee gibt es am morgigen Sonntag, 14. August, etwas zu feiern: Dann steht für Anneliese Kegel ihr 90. Geburtstag an. Seit drei Jahren lebt sie dort.

Die Jubilarin kam 1932 in Rabenscheid zur Welt und wuchs dort zusammen mit einem Bruder und einer Schwester auf. Ein weiterer Bruder starb bereits im Kindesalter. Nach der Volksschule arbeitete Anneliese Kegel auf dem elterlichen Bauernhof mit und besuchte die Landwirtschaftliche Berufsschule in Gusternhain.

Eigentlich, so erzählt sie, habe sie gar nicht so gerne in der Landwirtschaft gearbeitet. Vielmehr habe sie sich damals auf eine Anzeige hin beworben, in der eine Hausgehilfin im Rheinland gesucht wurde. Nach einem Jahr habe ihr Vater sie jedoch wieder zurück nach Hause geholt. Danach habe sie eine Arbeitsstelle im Siegerland angenommen und dort die Kinder einer Geschäftsfamilie betreut. Im Siegerland lernte Anneliese Kegel ihren aus Neunkirchen stammenden Mann Helmut kennen. Das Paar heiratete 1957. 2017, vier Monate vor ihrer Diamanthochzeit, ist ihr Ehemann gestorben.

"Berufstätig war ich nicht. Ich habe mich der Familie gewidmet", erzählt die Jubilarin. "Wir hatten uns ein Haus gebaut. Meine Hobbies waren das Nähen und meine Blumen." Im Rückblick auf ihr langes Leben sagt sie: "Dass ich heute hier sitze, ist ein Geschenk Gottes, dessen Gnade, so habe ich es erlebt, groß ist. In schwierigen Zeiten hat mir mein Glaube sehr viel geholfen."

Mit der ganzen Familie geht es auf die "Seeterrasse"

Die Familie mit den beiden Söhnen und Schwiegertöchtern sowie sieben Enkeln, einem Urenkel und der Schwägerin trifft sich am Sonntag im Restaurant und Café "Seeterrasse" am Aartalsee, um zusammen mit der geistig sehr regen Jubilarin den 90. Geburtstag zu feiern.