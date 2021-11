Jahreshauptversammlung im Zeichen der Bürgermeisterwahl

Marco HerrmannFoto: FW Bischoffen

BISCHOFFEN - Die Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Bischoffen hat im Zeichen der Bürgermeisterwahl im Februar gestanden; denn Vorsitzender Marco Herrmann tritt an. Das Interesse ist groß, denn selten waren so viele Mitglieder erschienen. Herrmann stellte sich kurz vor und wies auf seine 25-jährige Mitarbeit in Gemeindegremien hin. Heute ist er Erster Beigeordneter und damit auch der Vertreter des Bürgermeisters.

Auf seine möglichen Schwerpunkte als zukünftiger Bürgermeister angesprochen, nannte er als ersten Punkt, die Gemeinde auf Kurs zu halten und dafür zu sorgen, dass die Haushalte auch weiterhin ausgeglichen sind. In naher Zukunft soll die Gemeinde schuldenfrei sein, um weitere Investitionen zu ermöglichen. Weitere Schwerpunkte waren "Neue Baugebiete für Gewerbetreibende und Privatpersonen", "Ausbau der Infrastruktur der Gemeinde und am Aartalsee" und in der Kommunalpolitik für alle da zu sein. Genannt wurden außerdem die Themen "Wald", "Ehrenamt in Vereinen im Zusammenhang mit der Jugendarbeit".

Andreas Glatthaar gratulierte Herrmann zur einstimmigen Nominierung als Kandidat.

Vorstandswahlen: 1. Vorsitzender Marco Herrmann, 2. Vorsitzender Andreas Glatthaar, Kassierer Thomas Laforce, Schriftführer Hans-Joachim Rompf, Beisitzer aus dem Verein sind Dominik Wittka und Reinhold Scheuer und Beisitzer aus der Gemeindevertretung Michael Eichler und Thorsten Lange, Pressewart Reiner Herrmann.