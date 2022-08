Jugendfeuerwehr Niederweidbach: Gegenwind fürs Jugendamt

Fließen die Fördergelder für die Freizeit endlich? Das hofft Dennis Pfeifer (links), nachdem mehrere Verbände ihn unterstützen. Archivfoto: Jugendfeuerwehr Niederweidbach

BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH - Der Disput zwischen Kreisjugendamt und Hessischem Jugendring (HJR) über die Corona-Fördermittel des Bundesfamilienministeriums geht in die nächste Runde. Nach unserer Berichterstattung meldeten sich andere Vereine und Verbände zu Wort, etwa Timo Gröf, Mitglied im Jugendvorstand des Feuerwehrverbandes Wetzlar, sowie der CVJM-Westbund.

In anderen Landkreisen funktioniert die Förderung

Es stellte sich heraus, dass die Jugendwehr Niederweidbach und Jugendwart Dennis Pfeifer mit ihrem Problem nicht allein sind. Hintergrund ist die Frage, wer das Geld aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" verteilt. Das Kreisjugendamt sah den Hessischen Jugendring in der Verantwortung, da die Jugendfeuerwehr Niederweidbach kein kommunaler, sondern ein freier Träger sei.

Der Hessische Jugendring wiederum betonte, dass die Fördermittel, die auf kommunaler Ebene vorliegen, auch für freie Träger wie der Jugendfeuerwehr verwendet werden können. Das Geld, das der HJR erhalten hat, sei an die Landesverbände gegangen und nicht direkt an einzelne Vereine in Kommunen.

DAS SAGT DAS JUGENDAMT Im Nachgang meldete sich das Jugendamt zu Wort: Der Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendförderung, Torsten Menges, betont, dass die Sichtweise des Jugendamtes bis zur Klarstellung des Sozialministeriums richtig gewesen sei: "Es war vom Ministerium nicht klar geregelt, sonst hätte das Sozialministerium diese Klarstellung nicht vorgenommen. " Am Ende des Tages lag die Frage nach der Zuständigkeit in Wiesbaden"Ich kann nur sagen: Die Anweisung ist an der Stelle zu schwammig gewesen." Nun werden sich der Jugendhilfeausschuss und der Fachausschuss mit der Thematik beschäftigen. "Im Zentrum wird stehen, dass wir nun diese Klarstellung haben. Wir werden ein Verteilkonzept darlegen und das mit dem Fachausschuss besprechen und dann einige Wochen später auch mit dem Jugendhilfeausschuss." Es sei nicht im Interesse des Jugendamtes, Geld zurückzuhalten. "Unser Grundsatz ist: Wir wollen fördern. Unsere Zuständigkeit war nur aufgrund der Unklarheit beschränkt."

Der hessische Landesjugendfeuerwehrwart Markus Potthof sagte, dass der Feuerwehrverband vom Hessischen Jugendring 42 000 Euro aus dem Programm erhalten hat. Diese Summe fließt etwa in verbandseigene Zeltlager. Die Reaktion des Jugendamts kann er nicht nachvollziehen: "Ich finde es schwierig, dass der Landkreis sagt, dass die Fahrt der Jugendfeuerwehr Niederweidbach nicht gefördert wird. Es gibt in anderen Landkreisen ähnliche Förderkonstrukte, da funktioniert alles."

Weiter korrigierte er die Aussage, dass die Jugendfeuerwehr ein freier Verein sei und nicht der kommunalen Feuerwehr angehöre, wie es der Lahn-Dill-Kreis darstelle. "Die Feuerwehr besteht aus einer Einsatzabteilung, der Jugendwehr und dem Spielmannszug. Die Jugendfeuerwehr ist selbstverständlich Bestandteil der kommunalen Feuerwehr. Sollen die Leute ihre Helme etwa selbst zahlen?"

Dennoch ist der Sachverhalt komplizierter. "Die Jugendfeuerwehr ist Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Feuerwehr. Die Hessische Jugendfeuerwehr ist als freier Träger auf Landesebene anerkannt, damit Mittel beantragt werden können. Gleichzeitig sind wir aber auch öffentlich-rechtlich. Wir haben eine Dualfunktion", erklärte Potthof.

Zwar sollte ein Kompetenzgerangel wie im vorliegenden Fall vermieden werden, aber das gelinge nicht immer. "Die Argumentation des Landkreises, dass die Jugendfeuerwehr nicht förderfähig sei, ist hanebüchen." Eine Jugendfreizeit sei eine absolut übliche Veranstaltung, die 100 000-fach im Jahr in Deutschland veranstaltet werde. "Für mich ist das Wegschieben von Verantwortung", so Potthof. Das Hessische Sozialministerium hat inzwischen reagiert. Adressiert an die Jugendämter heißt es, dass es in Einzelfällen vorgekommen sei, dass örtliche Jugendverbände bei Förderanfragen an Kommunen oder Landkreise den Hinweis erhalten haben, Maßnahmen aus dem Feld der Jugendverbandsarbeit könnten nicht gefördert werden, da der HJR über ein eigenes Förderbudget verfüge. Aber: "Das nehmen wir zum Anlass darüber zu informieren, dass entsprechend der geschlossenen Rahmenvereinbarung vor Ort grundsätzlich alle geeigneten Träger förderfähig sind, die einen Beitrag zur Umsetzung des Programmes durch zusätzliche Maßnahmen leisten können. Dies schließt örtliche Jugendverbände nicht aus", so das Ministerium.

Klarstellung aus dem Sozialministerium

Jugendverbände auf örtlicher Ebene hätten in der Regel keinen Anteil am Förderbudget des HJR, da dieser in erster Linie Maßnahmen auf der Ebene der Landesorganisationen seiner Mitglieder fördere.

Mit dem Schreiben sollen nun auch seitens des Ministeriums die Jugendämter über die Möglichkeiten der Förderfähigkeit einzelner Projekte informiert werden.

Das zuständige Jugendamt entscheide letztlich "im Rahmen seiner Gesamt- und Planungsverantwortung" über das Geld. "Allerdings wäre es bedauerlich, wenn geeignete Initiativen örtlicher Jugendverbände keine Berücksichtigung finden würden, sofern vor Ort noch Fördermittel vorhanden sind", findet das Ministerium.

Die "Kuh vom Eis" bringen soll in den kommenden Wochen ein Gespräch zwischen Pfeifer und Kreisjugendamt.

