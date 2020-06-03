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Mittwoch, 03.06.2020 - 23:00
2 min

Keine gewohnten Ferienspiele

Sie gehören zum Sommer eigentlich dazu, die Ferienspiele in den Kommunen. Aber in diesem Jahr ist auch in Hohenahr und Bischoffen wegen Corona alles anders

Ob es wie im vergangenen Jahr einen Schnupperkurs im Dirtpark Hohenahr im Rahmen der Hohenahrer Ferienspiele geben kann, ist in Zeiten von Corona noch unklar. Archivfoto: TV Erda

Ob es wie im vergangenen Jahr einen Schnupperkurs im Dirtpark Hohenahr im Rahmen der Hohenahrer Ferienspiele geben kann, ist in Zeiten von Corona noch unklar. Archivfoto: TV Erda

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Bischoffen Ort Hessen Lahn-dill-kreis Bischoffen Hohenahr
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