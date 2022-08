Keine Oper in Bischoffen

Eigentlich hätte am Samstag am Aartalsee die Oper "Nabucco" gespielt werden sollen. Die Oper ist nun ersatzlos gestrichen. Archivfoto: Ilona Nickel

BISCHOFFEN - Die Oper "Nabucco", die für Samstag, 3. September, am Aartalsee geplant war, ist ersatzlos abgesagt worden. Das Veranstaltungsbüro nennt tourneeorganisatorische Gründe. Und: Mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr beim Lahn-Dill-Kreis als Betreiber der Aartalsperre als Hochwasserrückhaltebecken konnte "aufgrund des geplanten Veranstaltungsortes im Anstaubereich des Aartalsees kein Einvernehmen zur Durchführung der Veranstaltung" erzielt werden.

Zu hohe Auflagen für Errichtung der Bühne

Die Auflagen zur Errichtung einer Bühne im Überschwemmungsbereich seien mit angemessenem Aufwand nicht zu erfüllen, so der Veranstalter. Ein alternativer Spielort am See komme wegen des Verkehrslärms nicht in Betracht.

Gekaufte Karten können zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden, oder gegen andere Shows von Paulis Veranstaltungsbüro (www.paulis.de) getauscht werden.