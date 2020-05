Kennzeichen lässt sich nicht ablesen

Jetzt teilen:

Bischoffen (red). Auch am vergangenen Wochenende rückten Raser und Bike-Tuner in den Fokus des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill. Seine Mitarbeiter bauten am Samstag zwischen 12 Uhr und 18 Uhr ihre Messtechnik an der Bundesstraße 255 auf - dort gilt Höchstgeschwindigkeit Tempo 100.

Neben Rasern ging ihnen auch ein Motorradfahrer ins Netz, der an seiner Maschine am Auspuff und dem Kennzeichen manipuliert hatte. Der 39-Jährige konnte nicht exakt von der Lasertechnik des Messgerätes erfasst werden. Offensichtlich fühlte sich der Biker ertappt, wendete und fuhr den kontrollierenden Beamten direkt in die Arme. Die nahmen seine Maschine genau unter die Lupe. Die Experten stellten fest, dass die Auspuffanlage technisch verändert worden war. Weil die Betriebserlaubnis erloschen war, stellten die Polizisten seinen Fahrzeugschein sowie das Kennzeichen sicher und untersagten die Weiterfahrt. Das Kennzeichen war so angebracht, dass ein Ablesen nicht möglich war. Deswegen leiten die Ordnungshüter gegen den 39-Jährigen zusätzlich ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs ein.

Schnellster Biker mit

Tempo 167 unterwegs

Fünf Krad- und vier Autofahrer wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 131 und 167 Kilometern pro Stunde gemessen. Auf sie kommen Fahrverbote bis zu zwei Monate, Bußgelder sowie Punkte in Flensburg zu.