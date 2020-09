"Klatschnass" unterm Dach der Sporthalle der Aartalschule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH/WETZLARWie steht es um die Sanierung der Sporthalle der Aartalschule in Niederweidbach? Das wollte die CDU-Kreistagsfraktion von der Kreisverwaltung wissen. Denn in die Halle habe es hineingeregnet.

Die Anfrage stammt bereits aus dem Januar, im Sommer konnte der Kreistag die Tagesordnung so weit abarbeiten, dass der Antrag (Bericht zur Situation an der Schule) beschlossen wurde und kürzlich in der Sitzung des Kreistags-Bauausschusses, etwa sieben Monate später, gab es die Antwort.

Die Christdemokraten hätten bei einem Besuch der Schule festgestellt, dass Regen durchs Dach eingedrungen sei, sagte Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer. Elisabeth Müller (CDU): "Die Wände waren klatschnass." Es habe Schäden gegeben. Außerdem sei der Schulhof "abgeholzt" worden, Spielgeräte nicht mehr da gewesen. Müller kritisierte, dass es so lange gedauert habe, bis die CDU Antworten auf ihre Fragen erhalten hat. Laut Vize-Landrat Roland Esch (FWG) war dies unter anderem der Corona-Pandemie geschuldet.

Die Leiterin der Schulbauabteilung in der Kreisverwaltung, Kerstin Weber, berichtete über die Sanierung der Turnhalle für insgesamt 404 000 Euro. Im vergangenen Jahr sei die Halle erneuert worden, unter anderem ein neuer Sportboden verlegt, ein Prallschutz sowie eine Deckenstrahlheizung (Luftheizungen seien nicht mehr zeitgemäß; sie sorgten für eine starke Staubentwicklung) angebracht und neue Sportgeräte angeschafft worden. Und in den Osterferien in diesem Jahr sei das Dach saniert worden.

Laut Roland Esch war auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach geplant, sie sei aber aus technischen Gründen nicht realisierbar. Weber: "Wir haben es geprüft, aber Kabel hätten neu gezogen werden müssen, deshalb wäre es nicht wirtschaftlich gewesen."

Außerdem soll der Schulhof neu gestaltet, die Spielgeräte erneuert oder ausgetauscht werden. Man sei im Gespräch mit der Schulleitung, sagte Esch. Nach Angaben von Kerstin Weber soll dies im Frühjahr 2021 umgesetzt werden.