Lahn-Dill-Kreis: Jugendausschuss beschließt Förderrichtlinie

Durch die Förderrichtlinie werden nun die Kommunen einzeln gefördertJe nach Anzahl der Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 21 Jahren erhält die Kommune eine gewisse Summe. Nach Angaben von Sozialdezernent Stephan Aurand (SPD) schlüsselt sich die Gesamtsumme von rund 189.000 Euro wie folgt auf: Aßlar erhält 13.840 Euro, Bischoffen 2897, Braunfels 8961, Breitscheid 4691, Dietzhölztal 5097, Dillenburg 24.508, Driedorf 4894, Ehringshausen 9360, Eschenburg, 10.384, Greifenstein 6194, Haiger 17.805, Herborn 17.493, Hohenahr 4001, Hüttenberg 10.994, Lahnau 7094, Leun 5685, Mittenaar 4378, Schöffengrund 5990, Siegbach 2272, Sinn 6245, Solms 13.063 und Waldsolms 3993 Euro.

Dieses Geld steht den einzelnen Kommunen zur Verfügung, um es an ihre Vereine weiterzugebenDadurch soll eine unbürokratische und schnelle Möglichkeit geschaffen werden, dass die Vereine und Verbände der einzelnen Kommunen Fördergelder in Anspruch nehmen können. Mit 3375 Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 21 Jahren steht der Stadt Dillenburg am meisten aus dem Fördertopf zu. Siegbach hingegen erhält bei 313 Einwohnern zwischen 6 und 21 am wenigsten. Die Mittel sind bis 2023 verfügbar.