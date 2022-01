Leser fragen die Bischoffener Bürgermeisterkandidaten

Marco Herrmann und Daniel Philipp wollen Bürgermeister in der Gemeinde Bischoffen werden. Archivfoto: Bostanci

BISCHOFFEN - Die Bischoffener sind für Sonntag, 6. Februar, aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Amtsinhaber Ralph Venohr tritt nicht mehr an. Es gibt zwei Kandidaten: Daniel Philipp (SPD) aus Roßbach und Marco Herrmann (FW) aus Niederweidbach.

Zum einen wird es aufgrund der aktuellen Corona-Situation kein öffentliches Podiumsgespräch dieser Zeitung mit den beiden Kandidaten geben. Zum anderen sollen Sie, liebe Leserinnen und Leser, aber die Möglichkeit haben, Ihre Frage an die Bewerber zu stellen. Falls Sie eine Frage haben, die Sie einem oder beiden stellen wollen, senden Sie diese per E-Mail an: lokalredaktion-wnz@vrm.de, Betreff Bischoffen, oder schicken Sie sie per Post an "Wetzlarer Neue Zeitung", Lokalredaktion, Stichwort "Bischoffen", in der Elsa-Brandström-Straße 18 in 35578 Wetzlar.

Und bitte den Absender nicht vergessen. Ihre Einsendung muss bis spätestens Donnerstag, 27. Januar, 12 Uhr, in der Lokalredaktion vorliegen. Die interessantesten Fragen werden wir den Kandidaten stellen und sie zusammen mit den Antworten veröffentlichen.