Nur noch 15 neue Bauplätze

Das neue Baugebiet im Ortsteil Roßbach soll sieben Bauplätze umfassen. Foto: Helga Peter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH - Die Gemeinde Bischoffen schafft in den Ortsteilen Roßbach und Wilsbach zwei Baugebiete mit insgesamt 15 Grundstücken.

Im Mittelpunkt der Beratungen der letzten Gemeindevertretersitzung vor der Kommunalwahl standen die beiden neuen Baugebiete "Über dem Salzweg" in Roßbach und "Hinter dem Bückling II" in Wilsbach.

Wie Bürgermeister Ralph Venohr (parteilos) dazu ausführte, ist nach der ersten öffentlichen Auslegung eine Stellungnahme des Regierungspräsidiums Gießen eingegangen. Daraus ging hervor, dass die Siedlungstätigkeit in nicht zentralen Ortsteilen nur auf die Eigenentwicklung der ortsansässigen Bevölkerung beschränkt bleiben soll.

Für Roßbach waren seinerzeit 13 Bauplätze geplant, die nun auf sieben beschränkt werden. Das Baugebiet in Wilsbach umfasste sogar 20 Bauplätze, die jetzt nach Abstimmung mit der Behörde auf acht Baugrundstücke reduziert worden seien. Eine Offenlage der neuen Planungen sei bereits erfolgt. Der Bürgermeister hob hervor, dass alle Grundstücke zum Zeitpunkt der Vermarktung im Eigentum der Kommune sein werden.

Fotos Das neue Baugebiet im Ortsteil Roßbach soll sieben Bauplätze umfassen. Foto: Helga Peter In dem Neubaugebiet im Ortsteil Wilsbach "Hinter dem Bückling II" sollen acht Bauplätze entstehen. Foto: Helga Peter 2

Während Dieter Schneider (CDU), Vorsitzender des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses, eine mehrheitliche Befürwortung der Bebauungspläne herausstellte, wollten sowohl Günter Schwab als auch Thomas Gardyan (beide Bündnis 90/Die Grünen) eine Bebauungsplanänderung hinsichtlich der Ausrichtung der Hauptfirste der Gebäude. Um eine bessere Solarenergienutzung zu erzielen, solle diese in Ost-West-Richtung erfolgen. Von der Festschreibung einer Solarenergienutzung rückten die beiden Parlamentarier in der Diskussion jedoch ab.

Gleichwohl machte Günter Schwab deutlich: "Wir müssen auf die Klimaerwärmung reagieren und die Solarenergienutzung ist eine der schonendsten Nutzungen."

Grundstücke nur für die Eigenentwicklung der Orte

Für Roßbachs Ortsvorsteher Horst Schindler (FW) erschien eine Ost-West-Richtung der Gebäude aufgrund der dortigen Topografie nicht möglich. Schindler befürchtete eine Schiefstellung der Gebäude. Auch äußerte er große Bedenken, Bauwillige mit der kostenträchtigen Auflage einer Solarenergieanlage zu belasten. Dieter Schneider (CDU) und auch Bürgermeister Ralph Venohr gaben zu bedenken, dass der Dachaufbau nicht immer gleich sei. "Was soll vorgegeben werden und was zählt als Firsthöhe bei einem Flachdach?", fragte Venohr. Günter Schwab stellte daraufhin heraus, dass es nur um die effektive Solarenergienutzung gehe, wo hingegen die Dachausführung nicht vorgeschrieben werden solle.

Venohr sah es als schwierig und hessenweit einmalig an, verpflichtend Solarmodule bei den neuen Baugebieten vorzuschreiben. "Diesen Punkt wollen wir nicht weiterverfolgen, sondern lediglich die Firstrichtung festgesetzt haben", warf Schwab ein. Sein daraufhin gestellter Änderungsantrag zu den Bebauungsplänen hinsichtlich der Hauptfirstausrichtung wurde vom Parlament bei zwei Enthaltungen (Bündnis 90/Die Grünen) abgelehnt. Ausdrücklich stellte Thomas Gardyan (Die Grünen) danach heraus: "Wir sind für die Baugebiete und dies auch in den ursächlich angedachten größeren Varianten."

Letztendlich sah Wilsbachs Ortsvorsteher Thorsten Lange (FW) für das dortige Baugebiet keine Probleme hinsichtlich der Ost-West-Ausrichtung der Gebäude, da diese dort aufgrund des Geländes gegeben sei.

Mehrheitlich votierte das Parlament für die Bebauungspläne in den Ortsteilen Roßbach und Wilsbach. Marco Herrmann, Vorsitzender der Gemeindevertretung, gab den beiden Grünen-Politikern den Rat, um eine bessere Akzeptanz für Anträge zu erlangen, in einem entsprechenden Zeitfenster vor den Sitzungen aktiv zu werden und diese nicht so kurzfristig zu stellen, mit denen das Parlament dann quasi "überrumpelt" werde.