Bischoffen/Hohenahr (red). Die Gemeinden Bischoffen und Hohenahr veranlassen, dass die Parkplätze am Aartalsee am Osterwochenende gesperrt werden.

Der Aartalsee hat sich in den letzten Jahren zu einem überregionalen Naherholungsgebiet entwickelt. Die Infrastruktur um den See bietet gerade für Erholungssuchende und Freizeitsportler vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten. "Allerdings war in den letzten Tagen, auch bedingt durch die sonnige Wetterlage, festzustellen, dass immer wieder viele Autos auf den Parkplätzen vorzufinden waren", fasst Bischoffens Bürgermeister Ralph Venohr (parteilos) die Situation zusammen. Das widerspreche dem von der Landesregierung verhängten Kontaktverbot, mit dem der Aufenthalt außerhalb des eigenen Hausstandes auf ein Minimum reduziert werden soll.

Nachdem das hessische Innenministerium empfohlen hat, Parkplätze an beliebten Ausflugszielen vorbeugend zu sperren, hat die zuständige Polizeistation Herborn darum gebeten, die Parkplätze am Aartalsee über das Osterwochenende wegen befürchteter Menschenansammlungen zu schließen. Denn die Polizei befürchtet, dass aufgrund der hohen Besucherzahlen die Mindestabstände auf dem Promenadenweg nicht eingehalten werden können.

Die Gemeinden Bischoffen und Hohenahr sind dieser Bitte nachgekommen und haben entsprechende verkehrsbehördliche Anordnungen erlassen. "So sind alle öffentlichen Parkplätze am Aartalsee von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag gesperrt. Die Polizei ist angewiesen, verstärkt darauf zu achten, dass diese Verbote eingehalten werden", erklärt Venohr.

Die Gemeinden Bischoffen und Hohenahr appellieren nochmals an die Bevölkerung, sich an die zunächst bis zum 19. April geltenden Verordnungen zu halten. Nur durch striktes "Social distancing" kann die Pandemie gebremst werden. Dazu zählt, den Aufenthalt außerhalb der häuslichen Umgebung auf das Allernotwendigste zu beschränken.