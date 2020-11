Politik erfahrbar gestalten

Die Termine zur Aufstellung der Einheitslisten finden in den jeweiligen Dorfgemeinschaftshäusern statt: In Bischoffen am Donnerstag, 19. November um 18 Uhr, Niederweidbach ebenfalls am 19. November um 19.30 Uhr, Oberweidbach am Dienstag, 24. November, um 19.30 Uhr, Roßbach am Donnerstag, 26. November, um 18 Uhr und Wilsbach ebenfalls am 26. November um 19.30 Uhr.

Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.