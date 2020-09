Roßbacher haben das Dorfgemeinschaftshaus mit viel Eigenleistung renoviert

Roßbachs Ortsvorsteher Horst Schindler (l.) und Bürgermeister Ralph Venohr sowie der "harte Kern" der engagierten Bürger freuen sich über das gelungene Projekt und feiern das Helferfest im neuen Ambiente des großen Saales. Foto: Helga Peter

BISCHOFFEN-ROSSBACH - BISCHOFFEN-ROßBACH. Die Roßbacher engagierten sich für ihre "gute Stube" und haben das Dorfgemeinschaftshaus auf Hochglanz gebracht. Nach einer längeren Renovierungsphase erstrahlt das Dorfgemeinschaftshaus nun "wie aus dem Ei gepellt".

In den beiden vergangenen Jahren haben sich engagierte Bürger dafür eingesetzt, dass das 1964 erbaute Haus nicht nur eine energetische Sanierung erfahren hat, sondern jetzt auch hell und einladend erscheint.

Bischoffens Bürgermeister Ralph Venohr (parteilos) lobte das enorme Engagement der Roßbacher Bürger und ließ anlässlich des Helferfestes die gesamte Renovierungsphase noch einmal Revue passieren. Veranschlagt wurde eine Bausumme von 110 000 Euro. Finanziert wurde das Projekt mit rund 62 000 Euro aus Fördermitteln und Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms sowie rund 48 000 Euro an Eigenmitteln. Hinzu kam eine Spende der Jagdgenossen von 13 000 Euro.

Der Küchen- und Thekenbereich bildete den Auftakt der Sanierungen, die auch die Erneuerung der Toiletten und die Installation einer behindertengerechten Toilette beinhalten. Gleichzeitig erfolgte die Verlegung eines neuen Abwasserkanals, da das alte System bei Feierlichkeiten oftmals verstopft war. Die Eingangstüren wurden erneuert und ein barrierefreier Eingang geschaffen. Ein neuer Außenanstrich wurde aufgetragen, die Terrasse saniert und Solarleuchten angebracht. Nicht zuletzt erfolgte eine Überarbeitung des Logos. Zu den energetischen Maßnahmen zählten auch eine Aufdachdämmung und eine Dachlüftung.

Im vergangenen Jahr erfolgte dann nach langer Diskussion, so Venohr, die Sanierung des großen Saales. Dort wurden die Holzdecke und die Trennwand entfernt und eine neue moderne Decke eingezogen. Die in die Jahre gekommenen Elektroinstallationen erfuhren ebenfalls eine Erneuerung und wurden so ausgelegt, dass eine dimmbare LED-Beleuchtung jetzt für entsprechende Illuminationen sorgt.

Die alten Rippenheizkörper sind verschwunden. Neue Heizkörper, Fensterbänke und nicht zuletzt Lamellengardinen sowie Glasfasertapeten sorgen für ein modernes Ambiente. Ins Auge sticht der überarbeitete und auf Hochglanz gebrachte Fußboden.

"Das ist eine tolle Leistung. Ich bin stolz auf die Leute, die sich so für das Dorf engagieren. Alles, was geschaffen wurde, sind langfristige Maßnahmen. Ich habe selten so ein tolles und fachkundig ausgeführtes Projekt erlebt. Der Kostenrahmen wurde eingehalten. Das ist durchaus nicht selbstverständlich, wenn im Bestand eines Gebäudes gearbeitet wird", lobte Venohr, der sich auch im Namen der gemeindlichen Gremien bedankte.