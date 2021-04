Schnelltests im Dorfgemeinschaftshaus

Jetzt teilen:

BISCHOFFEN - Ab Dienstag, 20. April, werden im DGH Niederweidbach, jeweils dienstags in der Zeit von 11 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 16.45 Uhr, kostenlose Corona-Schnelltests durchgeführt.

Beauftragt mit der Testung hat die Gemeinde das DRK Dillenburg. Für den Test ist eine vorherige Online-Terminbuchung unter https://www.terminland.eu/drk-dillenburg/ erforderlich. Den Link findet man auch auf der Homepage der Gemeinde Bischoffen.

Wer keine Möglichkeit zur Online-Anmeldung hat, kann sich an die Gemeindeverwaltung unter Telefon 0 64 44-92 31 15 (Brück) wenden. Die Gemeinde weist darauf hin, dass noch Termine frei sind. Die Schnelltests werden von medizinisch geschultem Personal des DRK angeboten. Die sogenannten PoC-Antigen-Schnelltests erfolgen nur an symptomfreien Personen. Falls man Erkältungs- oder andere corona-typische Symptome hat, sollte man sich direkt mit der Hausarztpraxis oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116117 in Verbindung setzen.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass das Ergebnis einer negativen Testung lediglich eine Momentaufnahme ist und die Abstands- und Hygieneregeln trotzdem eingehalten werden müssen.