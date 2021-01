Standortvorteil Aartalsee ausbauen

Marco HerrmannFoto: FWG Bischoffen

BISCHOFFEN - Die Freien Wähler Bischoffen (FW) haben ihre Bewerberliste für die Kommunalwahl am 14. Märze einstimmig verabschiedet. Auf Platz eins steht Marco Herrmann aus Niederweidbach

Auf Platz zwei folgt Hans-Joachim Rompf aus Bischoffen. Auf den Plätzen drei bis fünf stehen Thorsten Lange aus Wilsbach, Horst Schindler aus Roßbach und Jens Schwehn aus Oberweidbach.

Der Listenvorschlag umfasst 17 Namen. Er biete eine Mischung aus erfahrenen und neuen Bewerbern aus allen fünf Ortsteilen, erläuterte Herrmann.

"Die in der Vergangenheit sehr erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen und auch gemeinsam mit Bürgermeister und Verwaltung soll zum Wohle der Gemeinde auf jeden Fall auch in Zukunft fortgesetzt werden", betonte der Spitzenkandidat. Die Freien Wähler möchten in der neuen Legislaturperiode ihr Augenmerk auf den Erhalt sowie weiteren Ausbau der Infrastruktur in der Gemeinde und nicht zuletzt auch am Aartalsee legen.

"Der See ist über die Jahre zu einem nicht unbedeutenden Standortvorteil für unsere Kommune geworden und bietet noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten", unterstrich Herrmann.

Weiter möchten die FW sich dafür einsetzen, für junge Familien eine Ansiedlung in der Gemeinde attraktiver zu machen. Die Ausweisung von Gewerbe- und vor allem neuen Baugebieten böte durchaus Chancen. Es seien in diesem Zusammenhang neue Konzepte gefragt.

"Dies alles kann natürlich nur im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde mit Maß und Ziel erfolgen, und man will die bisher praktizierte Haushaltsdisziplin auch zukünftig fortführen", sagte Marco Herrmann.