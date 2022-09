THW belüftet den kleinen Aartalsee

Das sogenannte Vorbecken des Aartalsees droht, umzukippen. Mit Pumpen des THW wird das Wasser umgewälzt und so der Sauerstoffgehalt wieder erhöht. Foto: Andreas Nöh/THW

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BISCHOFFEN - Durch die lang anhaltende Dürre und hohe Sonneneinstrahlung hat sich der ökologische Zustand des Aartalsees erheblich verschlechtert. Mit zwei großen Pumpen versucht das Technische Hilfswerk, durch Umwälzen des Wassers im kleinen Vorsee den Sauerstoffgehalt zu erhöhen, damit der See nicht umkippt. Erste Messungen zeigen, dass das erfolgreich ist.

Erschwerend für das THW kam hinzu, dass die Wasserfläche und das umgebende Grünland als Naturschutzgebiet ausgewiesen sind, in dem verschiedene Vogelarten rasten. Das Vorbecken hat zwar etwa ein Drittel der Wasseroberfläche des Hauptbeckens, aber durch die geringe Tiefe nur 0,15 Millionen Kubikmeter Inhalt. Das führt dazu, dass mehr Wasser verdunstet. So ist der Wasserspiegel bereits um etwa 85 bis 90 Zentimeter gesunken. Neben der Verdunstung sind der spärliche Zufluss von Frischwasser und die Ausbreitung von sogenannten Blaualgen weitere Probleme. Alle Faktoren zusammen haben Ende August für bedenkliche Messwerte gesorgt, sodass ein Fischsterben wie in anderen Gewässern der Region zu befürchten war.

Forstamt Wetzlar bittet

THW um Amtshilfe

Zuständig für die Betreuung von Naturschutzgebieten ist Hessen Forst. Das Forstamt Wetzlar hat das Technische Hilfswerk deshalb um Amtshilfe gebeten, um ein Umkippen des Vorsees zu verhindern, da das Gewässer für die Tierwelt, insbesondere für in Feuchtgebieten brütende und rastende Vogelarten von überregionaler Bedeutung ist. Seit Freitag vergangener Woche liefen rund um die Uhr zwei Großpumpen des THW Wetzlar, die das Wasser umwälzten und mit Sauerstoff anreicherten.

Der Einsatz in einem Naturschutzgebiet ist für das THW nicht alltäglich. Um die zwei Pumpenanhänger an die Uferlinie bringen zu können, mussten zunächst zwei provisorische Wege angelegt werden. Das THW Dillenburg verlegte mit Unterstützung des THW Marburg dafür mobile Bodenfahrplatten. Außerdem wurden die Pumpen täglich von Dillenburg aus mit der mobilen THW-Tankstelle zur Spritversorgung angefahren.

Wenig Bewegung, wenig Lärm zum Schutz der Tiere

Das vierköpfige Bedienpersonal des THW Wetzlar beaufsichtigte die Pumpen in 12-Stunden-Schichten. Um die geschützte Vogelwelt möglichst nicht zu stören, hieß es für die THW-Mannschaft: wenig Bewegung, wenig Lärm, wenig Beleuchtung. Um eine möglichst gute Umwälzleistung zu erzielen und gleichzeitig wenig Störung ins Naturschutzgebiet zu tragen, wurden die Pumpen im tieferen Freiwasserbereich nahe dem Staudamm installiert.

Messungen von Mittwoch bis Freitag haben ergeben, dass der Sauerstoffgehalt durch denn Einsatz gestiegen ist und stabil bleibt. Deshalb konnten die ehrenamtlichen Helfer die Pumpen und die provisorischen Wege zurückbauen.