Die Polizei ermittelt, weil Unbekannte das Geländer des Festjungfrauenbrunnens abgebrochen haben. Foto: Polizei Ehringshausen

BISCHOFFEN - Zwischen Dienstag, 21., und Mittwoch, 22. Dezember, haben Unbekannte das Treppengeländer des Festjungfrauenbrunnens in der Günteroder Straße in Bischoffen abgebrochen. Die Täter haben dabei einen Schaden von 300 Euro hinterlassen. Die Polizei in Ehringshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und erbittet Hinweise unter Telefon 0 64 43-83 0 30.