Wilsbach hat nun Schnittgutcontainer

Noch stehen (v. l.) Bürgermeister Ralph Venohr und Hauptamtsleiter Peter Schneider vor einem leeren Container. Und auch Maximilian Jung wartet auf den ersten Grünschnitt.

BISCHOFFEN-WILSBACH - (gh). Es ist gar nicht so leicht, in einem Dorf wie Wilsbach als Jugendlicher einen Job zu finden. Nun, Maximilian Jung hat einen. Der 16-Jährige betreut für die Gemeinde Bischoffen die neue Grünschnittannahmestelle am Friedhof. Der zentral gelegene Standort wurde auf Empfehlung des Ortsbeirates gewählt, erklärt Bürgermeister Ralph Venohr (parteilos), 15 000 Euro hat sich die Gemeinde die Herrichtung des Areals kosten lassen (der Container ist gemietet), sie ist es auch, die den Grünschnitt entsorgen wird. Dass die Kommune dabei keinen Gewinn macht, liege auf der Hand, sagt Venohr, doch dafür werde das Grün umweltgerecht entsorgt – und nicht illegal in den Wald geworfen, ergänzt Hauptamtsleiter Peter Schneider.

Viele Grundstücke mit Gärten und Hecken

Mit der zweiten Annahmestelle neben der in Bischoffen werde die Kommune dem Umstand gerecht, dass es auf dem Land viele Grundstücke mit Zier- und Nutzgärten, Hecken und großen Rasenflächen gibt. Der Kompost oder die grüne Tonne reichten für die Entsorgung nicht aus. Und auf dem Wertstoffhof dürften nur kleine Mengen angeliefert werden. Die kostenpflichtige Entsorgung auch größerer Mengen in Aßlar oder Oberscheld sei vielen zu umständlich. Deshalb werde der Grün- und Gehölzschnitt im Wald oder auf verschiedenen Grünschnittplätzen abgeladen. Die Gemeinde hat auf dem Wertstoffhof in Bischoffen große Container aufgestellt, in denen auch größere Mengen kostenpflichtig abgegeben werden können. Dies werde hervorragend angenommen, so Venohr, die illegale Entsorgung habe sehr stark abgenommen.

Aber der Wertstoffhof in Bischoffen sei abgelegen und für Bürger aus Wilsbach und Roßbach zu weit weg. Die Lösung: die zweite Annahmestelle in Wilsbach, wo man bis zu einem Kubikmeter Grün- und Gehölzschnitt oder Laub legal, kostenlos und umweltfreundlich entsorgen kann. Größere Mengen kosten zehn Euro, das zahle man auch in Aßlar oder Oberscheld. Geöffnet sind die Annahmestellen ab 25. April zunächst von 10 bis 12 Uhr mit der Option zu verlängern oder nach Vereinbarung zu öffnen. In Wilsbach wartet jedenfalls Maximilian Jung auf Kundschaft.