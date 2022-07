Zigarettendiebe nutzen in Niederweidbach brachiale Gewalt

Jetzt teilen:

BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH - Eine noch unbekannte Menge Zigaretten haben drei Einbrecher am Freitag, 8. Juli, gegen 2.05 Uhr aus dem Rewe-Markt in der Straße "Am Markt" in Niederweidbach gestohlen. Bei ihrem Einbruch haben sie zudem einen Schaden von rund 8000 Euro hinterlassen.

Die Diebe brachen dabei mit brachialer Gewalt die Seiteneingangstür im Haupteingangsbereich des Marktes auf und drangen in das Gebäude ein. Im Innenbereich hebelten sie ein Rolltor zum Verkaufsraum des Marktes auf. Sie verschafften sich Zutritt zum Verkaufsraum, griffen eine noch nicht bezifferbare Menge Zigaretten aus dem Zigarettenverkaufsstand im Kassenbereich und flüchteten aus dem Markt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf 8000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach drei Tätern. Der erste Täter hatte eine kräftige Statur, trug ein rotes Oberteil und eine blaue Jogginghose. Der Zweite war schlank und bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, schwarzer Jogginghose mit weiß-roten Streifen an der Seite, sowie weißen Schuhen. Der dritte, ebenfalls schlanke Unbekannte war mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke und schwarzer Jogginghose bekleidet. Die maskierten Männer flüchteten mit einem dunklen Kompaktwagen.

Wer kann Hinweise zu den Unbekannten, die in den Markt einbrachen, geben? Wem ist der dunkle Kompaktwagen aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50 in Verbindung zu setzen.