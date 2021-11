Zuschuss für Jugend im Altkreis Wetzlar und im Hinterland

Der Tuspo "Nassau" Beilstein bringt Kindern die Natur als Erlebnisraum näher. Klaus Herrmann (l.) vom Tuspo nimmt von Stiftungsbotschafter Jochen Neuhoff den symbolischen Spendenscheck entgegen. Foto: Viktoria von Gierke

BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH - Vier gemeinnützige Vereine und Einrichtungen hat die Town & Country-Stiftung für ihr Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche ausgezeichnet, verbunden mit einer Förderung in Höhe von jeweils 1000 Euro. Ausgezeichnet wurden der Tuspo Beilstein, die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg, der Förderverein der Hilda-Heinemann-Schule und das Evangelische Dekanat Biedenkopf-Gladenbach.

"Sie schaffen für die Kinder Räume, in denen sie erleben, entdecken und sich entfalten können - so eröffnen Sie ihnen neue Perspektiven und machen sie stark für die Zukunft", lobte Jochen Neuhoff, Stiftungsbotschafter und Geschäftsführer der Neuhoff Massivbau in Niederweidbach, bei der Spendenübergabe an Klaus Herrmann vom Tuspo Beilstein.

Der Town & Country-Stiftungspreis fördert deutschlandweit soziales Engagement für körperlich, geistig und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Der Tuspo "Nassau" Beilstein 1920 hatte sich zu seinem 100. Geburtstag mit anderen Vereinen aus der Umgebung zusammengetan, um Schüler und Kitakindern in Beilstein, Kindern mit Migrationshintergrund sowie aus einer Behinderteneinrichtung des Ortes die Natur als Erlebnisraum näherzubringen. Im Rahmen des Projektes werden beispielsweise Nistkästen, Insektenhotels und Informationstafeln für Kinder und Spaziergänger aufgestellt - und 100 Bäume zum 100. Vereinsgeburtstag gepflanzt.

Der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg fließen ebenfalls 1000 Euro Stiftungsgeld zu. Im Spätsommer organisierte der Verein ein inklusives Yoga-Projekt für beeinträchtigte Kinder und Jugendliche in Wetzlar und finanzierte mit der Fördersumme Trainerin und Raummiete.

Räume schaffen, in denen Kinder sich entfalten können

1000 Euro gingen an den Förderverein der Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen. Er möchte eine lebensnahe und experimentierfreudige "Lernende Schule". Sie soll unter dem Motto "Lernen braucht Bewegung" gestaltet werden. Erlebnis- und Waldpädagogik an der Schule soll der medialen Überflutung der Kinder entgegenwirken.

Das Evangelische Dekanat Biedenkopf-Gladenbach erhält ebenfalls 1000 Euro. Es möchte den Spiel- und Bewegungsraum "Stadion" seiner Freizeit- und Bildungsstätte in Holzhausen neu gestalten. Damit sollen für Kinder und Jugendliche, zunehmend mit Handicaps, Möglichkeiten für Indoor-Bewegung und körperlichen Ausgleich im Haus geschaffen werden.