Zuschüsse für Ladestationen

BISCHOFFEN - (hlp). Mit einstimmigem Votum der Bischoffener Gemeindevertreter wurde Michael Eichler (Oberweidbach) als Schöffe für das Ortsgericht Bischoffen II gewählt. Nach der Neuaufstellung des Ortsgerichtes Bischoffen II war für den Ortsteil Oberweidbach derzeit lediglich Marianne Philipp vertreten.

Bürgermeister Ralph Venohr (parteilos) teilte mit, dass zum Jahresende eine Anliegerversammlung in Wilsbach stattfinden könne, die sich mit dem Thema der grundhaften Erneuerung der Ortsdurchfahrt befasst. Dabei sollen Detailplanung und Kostenrechnung vorgestellt werden. Für die geplanten Wohnbaugebiete in Roßbach und Wilsbach werde aufgrund von Einwendungen der Regionalplanung eine zweite Offenlage mit reduzierten Wohnbauflächen erfolgen. Derzeit sei davon auszugehen, dass in Roßbach sieben und in Wilsbach acht neue Baugrundstücke ausgewiesen werden können.

Der Bürgermeister teilte mit, dass für die beiden geplanten E-Bike Ladestationen am Aartalgrill und an der Seeterrasse ein Zuwendungsbescheid aus dem Regionalbudget der Region Lahn-Dill-Bergland mit einer Förderquote von 80 Prozent vorliege. Von den Kosten von 19 985 Euro würden 15 821 Euro bezuschusst. Hinzu kämen Erdarbeiten und Montage, die nicht mit gefördert werden. Die Installation erfolge noch im Herbst dieses Jahres.