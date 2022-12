1000 Euro für kindgerechtes Werkzeug

Bei der Spendenübergabe mit Bürgermeister Christian Breithecker (2. v. l.) bedanken sich Sabine Zöller (3. v. l.) und ihre Betreuer bei Katja Keller (3. v. r.) von "Charity im Frauenzimmer" für die Unterstützung. (© "Charity im Frauenzimmer")

BRAUNFELS/WEILMÜNSTER - Braunfels/Weilmünster (red). Die Wohltätigkeitsorganisation "Charity im Frauenzimmer" Weilmünster hat der städtischen Waldkitagruppe "Fledermäuse" in Braunfels 1000 Euro gespendet. Damit soll speziell für Kinder entwickeltes Werkzeug gekauft werden, das robust, sicher und voll funktionsfähig ist.

"Damit lernen die Kleinen spielerisch den Umgang mit unterschiedlichen Werkzeugen und sammeln bei der Herstellung eigener kleinerer Werkstücke in der Gruppe erste Werkserfahrungen. Auch Kreativität, Fantasie und das Umsetzen eigener Ideen werden so gefördert", erläutert Charity in einer Pressemitteilung. Bei der Spendenübergabe vor Ort war auch Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos) dabei.

Kinder setzen sich mit der Umwelt auseinander

"In der Waldkitagruppe 'Fledermäuse' sind die Kids gut aufgehoben. Hier können sie nicht alltägliche Erfahrungen machen: Sie lernen, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen, übernehmen Verantwortung, erweitern ihren Horizont und haben dabei viel Spaß. Deshalb haben wir uns gerne entschieden, diese Einrichtung - und damit alle Kinder der Kita - mit unserer Spende zu unterstützen", sagte Heike Zeller von "Charity im Frauenzimmer".