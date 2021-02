14 000 Stunden für die Braunfelser Kommunalpolitik

Unter anderem über die Haushalte der Stadt haben die Braunfelser Kommunalpolitiker in der vergangenen Legislaturperiode viele Stunden diskutiert. Archivfoto: Manuela Jung

BRAUNFELS - Die letzte Sitzung der Braunfelser Stadtverordneten in der laufenden Legislaturperiode hat am vergangenen Donnerstag stattgefunden. Grund für Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos), eine Bilanz zu ziehen. Die Zahlen dürften auch für die am 14. März gewählten Mitglieder des Gremiums interessant sein, spiegeln sie doch wider, wie viel Zeit das ehrenamtliche Engagement in der Politik erfordert.

Wie Breithecker erläuterte, tagte die Stadtverordnetenversammlung in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 40 Mal. Ebenso oft kam der Haupt- und Finanzausschuss zusammen. 36 Sitzungen waren es beim Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt, 26 Sitzungen beim Sozialausschuss. Hinzu kommen die Fraktionssitzungen, die regelmäßig im Vorfeld der Stadtverordnetenversammlungen stattfinden. Der Magistrat trat ganze 144 Mal zusammen, der Ältestenrat 19 Mal. Die Ortsbeiräte kommen auf insgesamt 108 Sitzungen. Hinzu kommen zahlreiche Sitzungen im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit. Daneben stehen noch die Sitzungen des Kinder- und Jugendbeirats, von Betriebskommission, Seniorenbeirat, Aufsichtsrat Kur-GmbH und Abwasserverbänden. "Wenn ich das mal in einem Durchschnittsstundensatz hochrechne, dann komme ich auf über 14 000 Stunden ehrenamtliches Engagement", sagte Breithecker. Das wiederum seien über 1,6 Jahre.

"Es zeigt, wie sich hier mit der Stadt beschäftigt wird", führte der Bürgermeister weiter aus und verwies auf die rund 200 Anträge, die die Fraktionen im Laufe von fünf Jahren gestellt haben.

Neben Breithecker dankte auch Stadtverordnetenvorsteher Michael Hollatz (parteilos) den Kommunalpolitikern: "Danke, dass Sie mir das Leiten der Sitzung in den vergangenen Jahren recht leicht gemacht haben", sagte er und erwähnte außerdem die Unterstützung durch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung.