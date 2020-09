24-Jähriger ehamaliger Braunfelser verspielt Angebot der Justiz

Jetzt teilen:

BRAUNFELS/WETZLAR - Wegen Urkundenfälschung hat das Wetzlarer Amtsgericht einen ehemaligen Braunfelser zu einer Geldstrafe von 1750 Euro (50 Tagessätze zu je 35 Euro) verurteilt. Der 24-jährige Handwerker hatte im öffentlichen Verkehrsraum einen BMW mit Kennzeichen von einem VW-Golf abgestellt, um den unzulässigen Eindruck zu erwecken, dass das Auto ordnungsgemäß zugelassen sei. Dabei war das bereits der zweite Prozess in diesem Zusammenhang gegen den Mann, da er ein Angebot der Justiz nicht annahm.

Anwohner der Braunfelser Altstadt hatten im September des vergangenen Jahres das städtische Ordnungsamt informiert und auf den BMW hingewiesen. Außen waren keine amtlichen Kennzeichen angebracht, im Fahrzeuginnern lagen hinter Front- und Heckscheibe jeweils amtliche Kennzeichen mit Zulassung, die aber für einen VW Golf ausgegeben waren. "Ich habe den BMW mit roten Kennzeichen nach Braunfels gebracht. Ich wollte die Nachbarn nur täuschen, damit sie sich nicht beschweren über den geparkten BMW. Mehr habe ich mir dabei nicht gedacht", erklärte der Angeklagte auf Nachfrage der Richterin.

Geldstrafe auf aktuelles Einkommen angepasst

Der Golf war allerdings auch zur Fahndung ausgeschrieben, weil kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Justizvertreter hatten keine Zweifel, dass der Angeklagte sich einer Urkundenfälschung strafbar gemacht hat. Er hat, so die Richterin in der Urteilsbegründung, den Anschein erweckt, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen ist.

Dabei hatte der bei Polizei und Justiz bekannte Mann bereits wegen der selben Angelegenheit Ende des vergangenen Jahres vor der Richterin gestanden. Der geschiedene Vater von drei Kindern, die allesamt nicht in seinem Haushalt leben, war zu dieser Zeit arbeitslos und hat nach eigener Schilderung einen Schuldenberg von rund 30 000 Euro. Da die Straftat im Vergleich zu anderen Delikten eine Kleinigkeit darstellte, hatten Anklagevertretung und Gericht damals ein Einsehen und gaben dem jungen Mann eine Chance. Das Verfahren wurde mit seinem Einverständnis für die Dauer von sechs Monaten vorläufig eingestellt. Es wäre nichts mehr passiert, auch kein Eintrag im Strafregister, hätte er auf die eindringlichen Worte der Richterin gehört. Er sollte 300 Euro in Raten von jeweils 50 Euro monatlich zahlen. Danach wäre die Angelegenheit beendet gewesen. Der junge Mann scherte sich jedoch nicht um die Erläuterungen der Justiz, ließ die Frist von sechs Monaten verstreichen und zahlte bisher keinen Cent.

Auf diese Weise kam es jetzt zum zweiten Mal zum Prozess. Da er mittlerweile wieder in einem Handwerksbetrieb arbeitet, wurde die Tagessatzhöhe bei der Verhängung der Geldstrafe auf sein aktuelles Einkommen angepasst. So wurden aus 300 Euro Geldauflage nunmehr 1750 Euro Geldstrafe plus Zahlung der Gerichtskosten. Allerdings machte die Richterin in diesem Zusammenhang deutlich, dass er bei Nichtzahlung der Geldstrafe mit einer Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe rechnen müsse.

Zähneknirschend akzeptierte der Mann das Urteil noch im Gerichtssaal, das somit rechtskräftig wurde.