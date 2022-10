25 Jahre Heller Medizintechnik in Braunfels

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Der Braunfelser Spezialist für Elektromedizin Heller Medizintechnik feiert Firmenjubiläum: Seit mehr als 25 Jahren ist das Unternehmen für medizinische Lösungen im Bereich der elektrischen Nerven- und Muskelstimulation tätig.

Nach Tätigkeiten als Foto-Spezialist im Vertrieb und Produktmanagement bei Leitz Wetzlar wechselte Joachim Heller in den wissenschaftlichen Vertriebsaußendienst der Leitz-Niederlassung Stuttgart. Danach bekleidete er weitere Führungspositionen im Vertrieb verschiedener Unternehmen. Nach gut 20-jähriger Fach- und Führungsexpertise erfolgte der Schritt in die Selbstständigkeit mit Gründung der Firma Heller Medizintechnik.

Das Portfolio umfasst unter anderem Geräte zur Schmerzbehandlung und Muskelaufbau, Inkontinenztherapie und Biofeedback. Ein weiterer Schwerpunkt besteht in der elektromedizinischen Unterstützung bei Fußheberschwäche, die beispielsweise in Verbindung mit Schlaganfällen, Multipler Sklerose, Bandscheibenvorfällen und anderen neurologischen Diagnosen auftritt.

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie wurde das Produktsortiment um Corona-Schutzausrüstung erweitert. Darüber hinaus betreibt die Firma seit Beginn der Covid-19-Testpflicht Testzentren mit mehr als 120 Mitarbeitern in Braunfels, Schwalbach und Dorlar.

2020 wurde Joachim Heller in den Senate of Economy Europe und in den Senat der Wirtschaft Deutschland berufen, laut Wikipedia ein Zusammenschluss von Führungskräften aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur.