3 min

Abschied vom "Gasthof am Turm" in Braunfels

Am dritten Advent stehen die Böhms zum letzten Mal hinter der Theke des urigen Lokals. Beide haben schon neue Pläne. Wer ein Andenken an den Gasthof haben will, muss sich beeilen.

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar