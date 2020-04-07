Dienstag,
07.04.2020 - 13:55
1 min
Angst vor Abmahnanwälten: Aus für Nähprojekt aus Braunfels
Angst vor Abmahn-Anwälten: Die Frauen, die in Braunfels ehrenamtlich Mundschutze nähen wollten, stellen ihre Arbeit ein.
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
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