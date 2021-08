2 min

Arbeiten am Neubaugebiet "Sinnelbach" sind gestartet

Es wird fleißig gegraben und gebaggert. Die Erschließung des Neubaugebietes an der Leuner Straße in der Kernstadt läuft. Wann kann gebaut werden und was kosten die Bauplätze?

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar