4 min

Auf dem Bobbycar in Haiger mit Tempo 100 in den Strohballen

Das Bobbycar ist vor 50 Jahren bei der Spielzeugmesse in Nürnberg vorgestellt worden. In der Wachenbergstraße in Haiger-Allendorf feierte Lokalmatador Mario Oerter damit Rennsiege.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg