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Montag, 06.07.2020 - 14:00
3 min

Aus für gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk in Solms und Braunfels

Vom geplanten großen Ordnungsbehördenbezirk bleibt letztlich nur die Verkehrsüberwachung. Das haben die Stadtverordneten von Solms und Braunfels beschlossen.

Von Jenny Berns und Malte Glotz
Verlobung gelöst: Aufgrund eines Steuergesetzes der Europäischen Union wird der Städteservice Solms-Braunfels auf eine "kleine Lösung" zurückgefahren. Foto: Jenny Berns

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Braunfels Ort Hessen Lahn-dill-kreis Solms,-stadt Solms Braunfels,-stadt Braunfels
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