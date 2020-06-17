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Mittwoch, 17.06.2020 - 18:00
1 min

Ausbau der Leuner Straße ist bald fertig

Die Arbeiten für die grundhafte Sanierung der Leuner Straße sind auf der Zielgerade. Derzeit finden Restarbeiten statt. Die Zufahrt in den Burgsolmser Weg ist deshalb gesperrt

Der Ausbau der Leuner Straße ist in der letzten Phase. Derzeit ist die Zufahrt in den Burgsolmser Weg gesperrt. Foto: Jenny Berns

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Braunfels Ort Hessen Lahn-dill-kreis Braunfels,-stadt Braunfels
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