Mittwoch,
17.06.2020 - 18:00
1 min
Ausbau der Leuner Straße ist bald fertig
Die Arbeiten für die grundhafte Sanierung der Leuner Straße sind auf der Zielgerade. Derzeit finden Restarbeiten statt. Die Zufahrt in den Burgsolmser Weg ist deshalb gesperrt
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