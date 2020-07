Außengelände der Braunfelser Kita Schlossmäuse neu gestaltet

Das Außengelände bietet neben dem neuen Sandkasten und der Matschanlage weitere Spielmöglichkeiten für die "Schlossmäuse", davon überzeugen sich Jürgen Pauly (v.l.), Patrick Link (Kita Schlossmäuse), Christian Breithecker, Bernd Sidorenko und Martin Armbruster (beide Mitarbeiter Bauhof). Foto: Stadt Braunfels

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Braunfels (red). Zukünftig können die Kinder der Kita Schlossmäuse Braunfels so richtig mit Matsch spielen. Denn der Bauhof Braunfels hat das Außengelände der Kita Schlossmäuse umgestaltet und neben einem neuen Sandkasten, neu gestalteten Sitzbänken, eben auch ein Matschspielgerät errichtet.

Das besteht aus mehreren Edelstahlbecken, in die aus einem Wasserhahn sauberes Wasser eingelassen wird und in Verbindung mit dem Sand, der praktischerweise gleich aus dem Sandkasten unter dem Spielgerät geholt werden kann, ergibt sich die herrlichste Pampe. Die Kosten für den Umbau beliefen sich insgesamt auf rund 18 000 Euro.

Wenn die Temperaturen ausreichend warm sind, wird der Wasserschlauch an den Wasserhahn geschlossen und dann heißt es für alle Kinder: Wasser marsch! Doch das ist nicht alles, was in dem Außengelände verändert wurde. Die Umzäunung und ein Eingangstor wurden neu angebracht und der Rasen neu angesät.

"An einigen Wochenenden, an denen es sehr heiß war, sind einige Mitarbeiter des Bauhofs hierhergefahren, nur um den Rasen zu bewässern", berichtet Jürgen Pauly, Bauhofleiter der Stadt Braunfels.

"Durch die letzten Wochen, in denen die Kitas wegen Corona geschlossen bleiben mussten, sind wir mit den Umgestaltungsarbeiten gut vorangekommen", berichtet Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos). "Pünktlich zur Rückkehr zum Regelbetrieb ab 6. Juli ist das Außengelände wieder sicher und schöner als je zuvor."