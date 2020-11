B 49 wegen Baustelle gesperrt

Die Wirtschaftsbrücke, die zwischen Solms und Leun über die B49 führt, wird am nächsten Wochenende abgerissen. Foto: Hessen Mobil

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS/BRAUNFELS - Die Bundesstraße 49 wird am kommenden Wochenende zwischen den Anschlussstellen Solms und Tiefenbach komplett gesperrt. Grund ist der Abbruch einer Brücke. Sie überquert zwischen Leun und Tiefenbach die B 49 und diente bislang als Wirtschaftsweg. Für den landwirtschaftlichen Verkehr steht 552 Meter weiter in Richtung Leun eine weitere, neugebaute Brücke zur Verfügung.

Lesen Sie auch: Familie und Freunde gedenken Sammy Baker im Wetzlarer Dom [plus-Inhalt]

Das überflüssig gewordene Bauwerk wird mit Hilfe von zwei Baggern auf ein ein Meter starkes Fallbett abgebrochen. Dafür müssen von Freitagabend, 4. Dezember, etwa 20 Uhr, bis Montagmorgen, 7. Dezember, circa 5 Uhr, die B 49 zwischen den Anschlussstellen Solms und Braunfels-Tiefenbach voll gesperrt und den Verkehr umgeleitet werden.

Bis zur Anschlussstelle Tiefenbach bleibt die B 49 aus Richtung Limburg kommend offen. An der Anschlussstelle Tiefenbach kann in dieser Zeit nur in Richtung Limburg auf die B 49 aufgefahren werden.

In Fahrtrichtung Limburg führt die Umleitung "U4" ab der Anschlussstelle Solms über die L 3020 nach Leun und von dort weiter mit der Bedarfsumleitung "U6" über Stockhausen zur B 49-Anschlussstelle Biskirchen. Für die Dauer der Wochenendsperrung wird die Vorfahrtsregelung an der Anschlussstelle Solms abgeändert. Der Verkehr, der von der B 49 abgeleitet wird, erhält gegenüber der L 3283 aus Burgsolms Vorfahrt, um einen Rückstau zu vermeiden.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar wird während der Wochenendsperrung ab der Anschlussstelle Leun-Biskirchen mit der Umleitung "U5" über die parallel zur Bundesstraße verlaufende L 3020 über Biskirchen, Stockhausen und Leun umgeleitet und weiter mit der Bedarfsumleitung "U3" über die L 3052 und die L 3283 über Burgsolms zur Anschlussstelle Solms geführt. Durch die ab Leun getrennte Führung des Verkehrs in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar über Burgsolms soll ein Rückstau an der Anschlussstelle Solms vermieden werden.

Alle Verkehrsteilnehmer werden daher ausdrücklich darum gebeten, den ausgewiesenen Umleitungen zu folgen.