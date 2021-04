B 49 wird wieder voll gesperrt

Jetzt teilen:

LEUN/SOLMS/BRAUNFELS - Im Zuge es vierstreifigen Ausbaus muss die Bundesstraße B 49 erneut an zwei Wochenenden voll gesperrt werden. Diesmal zwischen den Anschlussstellen Solms und Braunfels-Tiefenbach.

Die Asphaltarbeiten auf dem bereits umgebauten Streckenabschnitt der B 49 in Fahrtrichtung Limburg seien inzwischen abgeschlossen, teilt "Hessen Mobil" mit. Derzeit würden dort noch die Straßenbankette hergestellt. Bis zum Ende der Woche sollen in diesem Streckenbereich alle Restarbeiten fertiggestellt sein, so dass am letzten Aprilwochenende die Verkehrsführung auf der B 49 für die nächste Bauphase umgestellt werden kann. Hierfür muss die B 49 zwischen den Anschlussstellen Solms und Braunfels-Tiefenbach von Freitagabend, 23. April, gegen 20 Uhr, bis Montagmorgen, 26. April, gegen. 5 Uhr, voll gesperrt werden. Bis zur Anschlussstelle Tiefenbach bleibt die B 49 aus Richtung Limburg kommend offen. An der Anschlussstelle Tiefenbach kann in dieser Zeit nur in Richtung Limburg auf die B 49 aufgefahren werden. In Fahrtrichtung Limburg führt die Umleitung U4 ab der Anschlussstelle Solms über die L 3020 nach Leun und von dort weiter mit der Bedarfsumleitung U6 über Stockhausen zur B 49-Anschlussstelle Biskirchen.

Nach der Sperrung ist neu hergestellte Fahrbahn frei

Für die Dauer der Wochenendsperrung wird die Vorfahrtsregelung an der Anschlussstelle Solms abgeändert.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar wird während der Wochenendsperrung ab der Anschlussstelle Leun-Biskirchen mit der Umleitung U5 über die parallel zur Bundesstraße verlaufende L 3020 über Biskirchen, Stockhausen und Leun umgeleitet und weiter mit der Bedarfsumleitung U3 über die L 3052 und die L 3283 über Burgsolms zur Anschlussstelle Solms geführt. Durch die ab Leun getrennte Führung des Verkehrs in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar über Burgsolms soll ein Rückstau an der Anschlussstelle Solms vermieden werden. Alle Verkehrsteilnehmer werden daher darum gebeten, den ausgewiesenen Umleitungen zu folgen.

Nach dem Sperrwochenende fließt der Verkehr bereits auf der neu hergestellten Fahrbahn der B 49 in Fahrtrichtung Limburg.

Zwei Wochen später - von Freitagabend, 7. Mai, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 10. Mai, 5 Uhr - muss die B 49 zwischen den Anschlussstellen Solms und Braunfels-Tiefenbach erneut voll gesperrt werden. Grund hierfür sind mehrere Schadstellen auf dieser Strecke, die während dieser Vollsperrung beseitigt werden.