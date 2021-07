B49 an zwei Wochenenden gesperrt

Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

BRAUNFELS/LEUN/SOLMS - Im Zuge des Streckenausbaus der B 49 stehen an diesem Wochenende bei Tiefenbach unter anderem Fahrbahnanpassungen im Übergangsbereich zur Baustelle an. Für diese Arbeiten muss die B 49 zwischen den Anschlussstellen Solms und Braunfels-Tiefenbach von Freitagabend, 9. Juli, gegen etwa 20 Uhr, bis Montagmorgen, 12. Juli, etwa 5 Uhr, voll gesperrt werden.

Bis zur Anschlussstelle Tiefenbach bleibt die B 49 aus Richtung Limburg kommend offen. An der Anschlussstelle Tiefenbach kann in dieser Zeit nur in Richtung Limburg auf die B 49 aufgefahren werden.

In Fahrtrichtung Limburg führt die Umleitung U4 ab der Anschlussstelle Solms über die L 3020 nach Leun und von dort weiter mit der Bedarfsumleitung U6 über Stockhausen zur Anschlussstelle Biskirchen.

Für die Dauer der Wochenendsperrung wird die Vorfahrtsregelung an der Anschlussstelle Solms abgeändert. Der Verkehr, der von der B 49 abgeleitet wird, erhält gegenüber der L 3283 aus Burgsolms Vorfahrt, um einen Rückstau zu vermeiden.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar wird während der Wochenendsperrung ab der Anschlussstelle Biskirchen mit der Umleitung U5 über L 3020 über Biskirchen, Stockhausen und Leun umgeleitet und weiter mit der Bedarfsumleitung U3 über die L 3052 und die L 3283 über Burgsolms zur Anschlussstelle Solms geführt.

Nächste Bauphase ab Ende Juli

Voraussichtlich am Wochenende 31. Juli/1. August wird die Verkehrsführung auf der B 49 für die nächste Bauphase umgestellt. Auch hierfür wird eine Vollsperrung der B 49 zwischen den Anschlussstellen Solms und Braunfels-Tiefenbach erforderlich. Die Dauer: von Freitagabend, 30. Juli, circa 20 Uhr, bis Montagmorgen, 2. August, etwa 5 Uhr.

Der Verkehr wird wie an dem vorherigen Sperrwochenende umgeleitet.

An der Anschlussstelle Leun bleibt die Ausfahrt aus Richtung Wetzlar kommend in Richtung Leun auch in dieser Bauphase offen. Die weiteren Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Leun können aufgrund der Bauaktivitäten weiterhin noch nicht genutzt werden.